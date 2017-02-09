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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 09:14
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Общество
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Общественники продолжают контролировать соблюдение прав осужденных в колониях Рязанской области

В управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Рязанской области прошло заседание ведомственного Общественного совета. С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель УФСИН России по области Валерий Семенов. Он подчеркнул значимость участия представителей общественных организаций в работе УИС региона и формировании объективного мнения о деятельности учреждений пенитенциарной системы.

Итоги работы Общественного совета за прошлый год подвел его председатель Николай Плетнев. Он подчеркнул, что в минувшем году члены совета ежемесячно выезжали в исправительные учреждения области. Общественники проводили приемы осужденных по личным вопросам.

Николай Плетнев отметил, что руководством УФСИН России по области много делается для того, чтобы условия содержания спецконтингента соответствовали современным требованиям. По его словам, в течение года негативных обращений и жалоб от осужденных не поступало. Председатель совета признал работу своих коллег удовлетворительной и выразил уверенность, что в наступившем году сотрудничество Общественного совета и УФСИН будет столь же плодотворным.

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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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