Ночью в Рязанской области горели жилой дом, сарай и гараж

Пожар произошел сегодня в Касимовском районе. По информации сайта главного управления МЧС России по области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 03.08. Горели жилой деревянный дом, кирпичный гараж и деревянный сарай. В огне дом был уничтожен полностью, гараж и сарай пострадали частично. Человеческих жертв нет.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара и ущерб. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.