Грабеж, 14 краж, преступление в сфере экономики зафиксировали за одни сутки в Рязанской области

Согласно оперативным данным УМВД России по области, за сутки в регионе зафиксировали 29 преступлений и происшествий. 18 из них приходится на областной центр. В числе преступлений - один грабеж, 14 краж и одно правонарушение в сфере экономики. Трижды стражи правопорядка изымали наркотики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 18 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 4 нарушителей.