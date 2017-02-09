Грабеж, 14 краж, преступление в сфере экономики зафиксировали за одни сутки в Рязанской области

Областная общественно-политическая газета
22:31 МСК
Четверг
09 февраля 2017 года
№23 (5310)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанцев приглашают на катокНа православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуИностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани В Рязани стартовал фестиваль игровых судов Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсДо 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области Пожилые рязанцы будут изучать английский язык В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению Рязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» Рязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукВ одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяРязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиВ Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 09:44
Просмотров: 148
Общество
Версия для печати

Грабеж, 14 краж, преступление в сфере экономики зафиксировали за одни сутки в Рязанской области

Согласно оперативным данным УМВД России по области, за сутки в регионе зафиксировали 29 преступлений и происшествий. 18 из них приходится на областной центр. В числе преступлений - один грабеж, 14 краж и одно правонарушение в сфере экономики. Трижды стражи правопорядка изымали наркотики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 18 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 4 нарушителей.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:35
Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»
18:32
Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи
17:38
В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся
17:29
Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области
17:23
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани
16:59
Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности
16:51
Пожилые рязанцы будут изучать английский язык
16:38
Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы
16:31
В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
16:25
Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих
Вся лента новостей
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
В компании сородичей
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы