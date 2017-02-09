Учащиеся рязанской детской школы искусств №5 стали лауреатами Международного конкурса

Сайт администрации города сообщает, что вокально-хоровой ансамбль «Ассоль» детской школы искусств №5 успешно выступил на XI Международном конкурсе хорового и вокального искусства «Песни над Невой».

XI Международный конкурс хорового и вокального искусства прошел в Санкт-Петербурге и объединил лучшие коллективы Таллинна, Риги, Минска, Абакана, Казани, Анапы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Омска, Рыбинска, Чайковского, Челябинска, Клина, Дубовой Рощи, Королева, Тихвина, Валдая, Сарапула и Санкт-Петербурга.

По результатам выступления ансамбль «Ассоль» удостоен звания Лауреата II степени. Руководителем и дирижером коллектива является преподаватель теоретических дисциплин учреждения Ирина Яшметова, концертмейстером – Виктория Владимирова.

Фото с сайта администрации Рязани.