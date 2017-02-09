Более 90 человек стали донорами в рамках акции проекта «Река жизни»

Вчера, в первый день акции, это были в основном это учащиеся вузов и ссузов Рязани, в том числе слушатели Академии ФСИН России и Рязанского медицинского колледжа. Кроме того, акцию активно поддержали сотрудники предприятий и организаций региона в возрасте от 25 до 50 лет, информирует сайт регионального правительства.

Сегодня акция продолжается. Сбор крови осуществляется на базе областной станции переливания крови (ул. Спортивная, 7) и отделения переливания крови РОКБ (ул. Интернациональная, д. 3А) с 8.00 до 12.30. Донорами могут стать граждане в возрасте от 18 лет с рязанской пропиской, не имеющие противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. Для каждого будет бесплатно проведен ряд диагностических исследований крови.