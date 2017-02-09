59 машин вывозили снег с улиц Рязани сегодня ночью

Вывоз снега производился с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Николодворянской, Горького, Кремлевского вала, а также с каждого района областного центра. Вывезено 381 кубический метр снега, информирует сайт администрации Рязани.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 4 трактора, 5 погрузчиков, 17 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается пескосоляной смесью. Очищенные тротуары также обрабатываются механизировано и вручную.

Всего с начала зимнего периода с улиц города было вывезено 114 267 кубометров снега.