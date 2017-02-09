В одном из сел Рязанской области полицейские пресекли попытку сбыта краденого

Злоумышленник задержан, похищенное изъято

Оперативники уголовного розыска получили информацию, что в шиловском селе Мосолово местный житель пытается недорого продать импортную бензопилу. Этот 43-летний мужчина не мог похвастаться постоянным источником дохода, и соседи раньше не видели у него бензопилы, поэтому местные жители рассказали об этом полицейским.

Сотрудники полиции выехали в село Мосолово и выяснили, что 43-летний местный житель причастен к краже из дома своего 56-летнего земляка. Установлено, что злоумышленник вечером, выпив спиртного для храбрости, взломал входную дверь и, проникнув в жилище, похитил импортные бензопилу и электронагреватель, которые планировал продать. Краденое обнаружили в доме злоумышленника и изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области