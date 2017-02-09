В Рязани в столкновении двух иномарок пострадал 9-летний ребенок

Вчера в 10.20 на регулируемом перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальная произошло столкновение двух автомобилей «Hyundаi Sоlаris». Как информирует сайт регионального УМВД России, пассажиром одной из машин оказался 9-летний школьник, который находился в момент ДТП на заднем пассажирском сидении и был пристегнут с помощью детского удерживающего устройства.

В результате происшествия несовершеннолетний с ушибами и ссадинами доставлялся в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.