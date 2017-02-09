Рязанской молодежи напоминают: 100 дней до «СтудВесны»!

Областная общественно-политическая газета
22:31 МСК
Четверг
09 февраля 2017 года
№23 (5310)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани стартовал фестиваль игровых судов Пожилые рязанцы будут изучать английский язык На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсВоенная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»Рязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции 32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуФокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиНа православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукРязанцев приглашают на катокБлагодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиДо 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности Рязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяСупругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоихВ Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 12:10
Просмотров: 133
Общество
Версия для печати

Рязанской молодежи напоминают: 100 дней до «СтудВесны»!

Через 100 дней в Туле стартует юбилейный XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»

Он пройдет с 15 по 20 мая и соберет более 3 тысяч студентов из 85 регионов страны. Участие в нем примут и представители Рязанской области – победители областного фестиваля «Студенческая весна», который будет проходить в течение марта и апреля 2017 года.

Участники «Российской студенческой весны» представят свое творчество по семи номинациям: «Журналистика», «Региональные программы», «Оригинальный жанр», «Цирк», а также музыкальное, театральное и танцевальное направления. Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри – народные артисты России, звезды эстрады и кино. Закрытие юбилейного фестиваля пройдет 19 мая в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

8 февраля на сайте Российского Союза Молодежи начался отбор волонтеров для участия в XXV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Подать заявку может любой гражданин страны в возрасте не младше 18 лет. Всего будет отобрано около 800 волонтеров для проведения мероприятий в Москве и Туле по следующим направлениям: «Служба транспортной логистики», «Служба организации проживания», «Служба организации питания», «Служба по работе с участниками», «Служба по работе со зрителями», «Протокольно-наградная служба», «Регламентно-мандатная служба», «Концертно-административная служба», «Медицинская служба», «Пресс-центр», «Служба VIP-протокола» и другие. Завершится набор волонтеров 3 апреля, сообщается на сайте регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:35
Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»
18:32
Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи
17:38
В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся
17:29
Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области
17:23
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани
16:59
Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности
16:51
Пожилые рязанцы будут изучать английский язык
16:38
Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы
16:31
В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
16:25
Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих
Вся лента новостей
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
В компании сородичей
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы