Рязанской молодежи напоминают: 100 дней до «СтудВесны»!

Через 100 дней в Туле стартует юбилейный XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»

Он пройдет с 15 по 20 мая и соберет более 3 тысяч студентов из 85 регионов страны. Участие в нем примут и представители Рязанской области – победители областного фестиваля «Студенческая весна», который будет проходить в течение марта и апреля 2017 года.

Участники «Российской студенческой весны» представят свое творчество по семи номинациям: «Журналистика», «Региональные программы», «Оригинальный жанр», «Цирк», а также музыкальное, театральное и танцевальное направления. Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри – народные артисты России, звезды эстрады и кино. Закрытие юбилейного фестиваля пройдет 19 мая в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

8 февраля на сайте Российского Союза Молодежи начался отбор волонтеров для участия в XXV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Подать заявку может любой гражданин страны в возрасте не младше 18 лет. Всего будет отобрано около 800 волонтеров для проведения мероприятий в Москве и Туле по следующим направлениям: «Служба транспортной логистики», «Служба организации проживания», «Служба организации питания», «Служба по работе с участниками», «Служба по работе со зрителями», «Протокольно-наградная служба», «Регламентно-мандатная служба», «Концертно-административная служба», «Медицинская служба», «Пресс-центр», «Служба VIP-протокола» и другие. Завершится набор волонтеров 3 апреля, сообщается на сайте регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта.