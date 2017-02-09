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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 12:52
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Спорт
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Близится к завершению первенство Рязанской области по мини-футболу среди детских команд

Сообщаем результаты матчей финальной стадии турнира: «Спартак» (Ряжск) – «Скопин» – 2:4, «Чучково» – «ДЮСШ» – 1:5, «Лидер» – «Олимпиец» – 3:0, «Кораблинская ДЮСШ» – «Добрыня» – 2:1, «ДЮСШ» – «Спартак» – 8:0, «Кораблинская ДЮСШ» – «Скопин» – 3:0, «Олимпиец» – «Чучково» – 0:3, «Добрыня» – «Лидер» – 6:1, «Скопин» – «ДЮСШ» – 1:0, «Спартак» – «Олимпиец» – 0:5, «Кораблинская ДЮСШ» – «ДЮСШ» – 2:1, «Олимпиец» – «Скопин» – 2:1, «Добрыня» – «Спартак» – 5:1, «Скопин» – «Добрыня» – 0:3, «ДЮСШ» – «Олимпиец» – 1:0, «Спартак» – «Чучково» – 0:9, «Скопин» – «Лидер» – 0:3, «Добрыня» – «ДЮСШ» – 0:1, «ДЮСШ» – «Лидер» – 1:1, «Спартак» – «Кораблинская ДЮСШ» – 0:4.

18 февраля в Шилове, в местном ФСК, состоятся заключительные поединки завершающего этапа соревнований, игры за пятое и седьмое места. Начало первой встречи – в 11.00. В ближайшие субботу и воскресенье, 11-12 февраля, в Касимове и Шилове определится окончательный состав полуфиналистов, спор за выход в следующую стадию соревнований проведут восемь сильнейших коллективов.

Областной праздник детского футбола завершится 25 февраля в Рязани, на лучшей в нашей области игровой площадке под крышей – в спорткомплексе «Арена Атрон». В 13.30 начнутся полуфинальные поединки, затем будет проведена игра за третье место, по окончании которой на площадку выйдут претенденты на «золото».

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№ 23 (5310) от
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