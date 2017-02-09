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09.02.2017, 12:54
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Спорт
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В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой лидером стал «Авангард»

Подопечные Олега Банного в очном противостоянии победили деливших с командой из поселка Хирино Рязанского района хоккеистов города Рыбное – 4:1. В очередном туре «Десантное училище» нанесло поражение дружине из Ижевского – 6:1, «Поляны» уступили «Соколу» – 1:3. Сверхрезультативным получился матч с участием «Империи», которая оказалась намного сильнее «ВДВ» – 15:0. У победителей отличился Роман Парамонов, забросивший в ворота соперников три шайбы.

Ставший лидером «Авангард» набрал двенадцать очков. На два отстают хоккеисты из Рыбного, еще на два – «Империя» и «Десантное училище» – они делят третье место.

В ближайшую субботу играют «Авангард» и «Десантное училище» (начало – в 19.00), 12 февраля состоятся три матча: «Рыбное» – «ВДВ» (10.30), «Империя» – «Сокол» (12.15) и «Поляны» – «Ижевское» (14.00).

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