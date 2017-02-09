32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболу

22 коллектива сильнейшего дивизиона разбиты на четыре подгруппы, матчи будут проводиться на лучших крытых спортплощадках нашего региона: в сасовском Дворце «Планета спорта», физкультурно-спортивном комплексе «Александр Невский» (поселок Александро-Невский), рыбновской «Звезде» и в Рязани, в спорткомплексе «Арена-Атрон».

Турнир стартовал двумя матчами: «Автоимпорт» нанес поражение «Юниону» (2:1), выступающий юношеским составом «Элекс-Фаворит» уступил «Вятичу» – 0:5.

В ближайшую субботу, 11 февраля, в ФСК «Звезда» играют «Экология дома» и «Юность» (начало – в 17.00), «ГРПЗ» и «Доступное жилье» (18.00), в ФСК «Александр Невский» – «Ухолово» и «МГСА» (10.00), «Земледелец» и «Спартак Фан» (11.00). На следующий день в СК «Арена-Атрон» встречаются: в 14.00 – «Доступное жилье» и «РФ МУ МВД», «Квандо» и «ГРПЗ», в 15.00 – «Юность» и «ДЮСШ Фаворит», «АМКА» и «Экология дома», в ФСК «Александр Невский» состоятся матчи «Спартак Фан» – «Ухолово» (18.00) и «Александро-Невский» – «Земледелец» (19.00).

Во втором дивизионе выступят десять команд, по итогам турнира лучшие коллективы перейдут в первую, сильнейшую, группу. Последние матчи предварительной стадии соревнований запланированы на 24 февраля. Поединки 1/8 финала будут проведены 4 марта: по две встречи пройдут в Сасове и Александро-Невском, четыре – в Рязани, в «Арене-Атрон».