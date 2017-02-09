В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лук

О ситуации на потребительском рынке региона информирует сайт областного правительства со ссылкой на минэкономразвития. По данным Рязаньстата, с 31 января по 6 февраля в регионе отмечено снижение цен на такие социально значимые продовольственные товары, как капуста белокочанная – на 4,6%, подсолнечное масло – на 1,8%, чай – на 1,6%, сахар-песок – на 1,4%, свинина – на 1,2%, крупа гречневая-ядрица – на 0,5%, рис, морковь – на 0,4%, яйцо куриное, яблоки – на 0,3%, соль – на 0,1%. Повышение цены зафиксировано на вермишель – на 2,4%, мясо кур – на 2,1%, лук репчатый – на 1,8%, муку пшеничную – на 1,5%, пшено – на 1,3%, картофель, говядину – на 1,1%. По таким позициям, как баранина, рыба мороженая, масло сливочное, молоко, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем в Смоленской, Калужской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Орловской, Костромской, Владимирской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях. В Рязани минимальная стоимость набора отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1647,63 руб.