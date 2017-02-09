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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 13:12
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Экономика
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Рязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо»

Как информирует сайт регионального правительства со ссылкой на минсельхоз области, международная выставка «Продэкспо» проходит в Москве при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, под патронатом торгово-промышленной палаты РФ. На форуме действуют экспозиции ряда регионов России, а также Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Кореи, Молдовы, Польши и других стран.

На стендах товаропроизводителей Рязанской области представлены продукты рыбоводства, мясные и другие полуфабрикаты, крупы быстрого приготовления, напитки, консервированные овощи и грибы, чай, сыры, колбасные и кондитерские изделия. В рамках деловой программы выставки представители предприятий имеют возможность наладить прямые контакты с коллегами из других страны и регионов РФ, провести переговоры о поставках своей продукции, закупке технологического оборудования, сырья, ингредиентов и других материалов для производства.

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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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