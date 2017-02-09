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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 14:11
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Общество
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В Рязани стартовал фестиваль игровых судов

Он часть проекта «Знакомьтесь, судебная система России»
Автор фото: Марина Шерфединова | В Рязани стартовал фестиваль игровых судов
Фото: Марина Шерфединова.

Гостями фестиваля игровых судов стали: заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, замминистра образования области Александр Кирьянов, заместитель председателя Рязанского областного суда Людмила Яковлева, ректор РИРО Андрей Кашаев, начальник управления судебного департамента Борис Высоцкий, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, председатель областного суда Елена Сапунова отметила, что проект «Знакомьтесь, судебная система России» существует с 2006 года. За 11 лет свои правовые знания повысили тысячи школьников не только из Рязани, но и из районов области. «23 сентября прошлого года между Рязанским областным судом и министерством образования региона было подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым проект вышел на новый организационный уровень», - отметила Елена Сапунова.

Елена Буняшина рассказала, что проект имеет важное значение в воспитании законопослушных граждан в регионе. «Мы проводили специальный мониторинг, интересовались судьбой ребят, в разные годы, участвовавших в проекте «Знакомьтесь, судебная система России», – поделилась Елена Буняшина, – оказалось, многие из них выбрали юридические специальности своей будущей профессей, поступили в вузы, а некоторые уже применяют знания закона и права в работе». Елена Ивановна отметила, что благодаря проекту многие школьники могут изнутри понаблюдать за работой судов, принять участие в судебных разбирательствах, узнать тонкости работы служителей Фемиды. «Кроме того, проект формирует в детях нетерпимость к совершению преступлений и правонарушений, уверенность в неотвратимости наказания», - сказала Елена Буняшина.

Фестиваль игровых судов открылся процессом, который представили ребята из Тумской школы № 3 Клепиковского района. Ребята инсценировали разбирательство уголовного дела с участием подростка.

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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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