Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 14:15
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Туризм
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В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям

В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям

Кафе-клуб «Старый парк» приглашает рязанцев и гостей города опробовать новую настольную игру, созданную активистами и краеведами нашего города. «Монополия», где наращивать капиталы нужно на рязанских предприятиях, уже продается в магазинах города.

Автором идеи проекта выступила организатор городского туристско-образовательного проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначева. Настольная игра повторяет классическую «Монополию» по сути – игрокам так же нужно арендовать участки, развивать предприятия и приумножать капиталы. При этом игра ведется не с абстрактными заводами, гостиницами и магазинами, а со всем известными организациями Рязани. Игровой комплект красочно иллюстрирован местными художниками.

Общегородская игра в «Монополию по-рязански» в «Старом парке» состоится 12 февраля в 18.00. Вход свободный, при этом необходим депозит в размере 200 рублей, который можно будет потратить на чай и десерты кафе. Обязательна регистрация по телефону 25-23-20 или личным письмом в аккаунт кафе-клуба «ВКонтакте»: https://vk.com/parktvorchesky.

Узнать о местах продажи рязанской «Монополии» можно здесь: https://vk.com/62suvenir.

Фото кафе-клуба «Старый парк»

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№ 23 (5310) от
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