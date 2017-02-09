Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции

Беседа о главном приборе для изучения небесных тел состоится в Рязанском музее путешественников. Астроном-любитель Алексей Бусаров расскажет гостям об истории создания телескопа, а также об основных принципах его работы. После беседы пройдет мастер-класс, где все желающие попробуют собрать простейшую модель телескопа.

Лекция состоится 11 февраля в 12.00. Вход свободный, возраст слушателей – от 10 лет.

Фото Рязанского музея путешественников