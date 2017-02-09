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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 14:29
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Культура
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Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола

Об этом шла речь на коллегии главного архивного управления Рязанской области, которая прошла сегодня совместно с Рязанским областным отделением общества историков-архивистов.

Заседание коллегии открыла начальник главного архивного управления области Александра Перехватова, которая рассказала об итогах работы в прошлом году и планах на ближайшую перспективу. Архивная служба в регионе развивается и четко выполняет свою государственную и социальную функцию. Предпринимаются серьезные усилия для улучшения сохранности документов, которых только в Государственном архиве Рязанской области находится более 2 млн. дел, объединенных более чем в 10 тысяч фондов. Причем в нашем архиве, одном из богатейших в России, сохраняются документы, начиная с XIV века. В распоряжении рязанских архивистов все больше современного компьютерного оборудования и материалов, которые позволяют проводить оцифровку документов. Областное управление обеспечивает в полной мере доступ граждан к архивному наследию. Так, совсем недавно в одном из двух зданий ГАРО были открыты новый читальный зал и конференц-зал.

Исследовательская работа – важная составляющая деятельности регионального архивного ведомства. Предполагается, что результаты исследований, связанных с предстоящим в 2018 году 100-летием комсомольской организации, будут опубликованы в книге, приуроченной к юбилею.

Важнейшей составной частью коллегии стало участие архивистов и краеведов-исследователей в работе трех тематических секций. В работе коллегии принял участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он вручил грамоты главного архивного управления лучшим архивным работникам области – начальнику архивного отдела Рязанского района Е. Высоцкой и Т. Тюбаевой – начальнику сектора архивного дела администрации Кадомского района.

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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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