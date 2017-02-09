Рязанцев приглашают на каток

«Все на каток!» – акция под таким названием стартует в пятницу, 10 февраля на льду спорткомплекса «Локомотив»

С 18 до 21 часов вход на каток спорткомплекса «Локомотив» свободный. Приглашаются все желающие. Прокат коньков работает до 20 часов. Об этом информирует управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. Количество «прокатных» пар в СК «Локомотив» ограничено, поэтому собственные коньки приветствуются, отмечают организаторы.

Акция проводится впервые по инициативе молодежной администрации и управления по физической культуры и массового спорта при поддержке управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани.

– Проект «Все на каток» можно считать логическим, «зимним» продолжением фестивального лета «Встречи на Почтовой», мероприятия которого проходят каждую пятницу, начиная с поздней весны и заканчивая ранней осенью, – поясняет начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева. – Мы предлагаем горожанам, любителям активного образа жизни завершить трудовую неделю приходом в пятницу вечером на каток «Локомотив», где всем вместе покататься на коньках, принять участие в мастер-классах, которые для желающих проведут воспитанники ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский».