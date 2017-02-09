Областная общественно-политическая газета
22:31 МСК
Четверг
09 февраля 2017 года
№23 (5310)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукВ одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоихВ Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению Пожилые рязанцы будут изучать английский язык Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиРязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе Рязанцев приглашают на катокВ Рязани стартовал фестиваль игровых судов Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяРязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиВоенная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсРязанцы смогут создать модель телескопа на лекции 32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуРязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо»
Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 14:49
Просмотров: 118
Здоровье
Версия для печати

В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77»

За два дня (8 и 9 февраля) было собрано 195 доз крови

Ее будут использовать при лечении в том числе онкобольных детей.

Акцию проводили Рязанское областное «Общество больных гемофилии», областная станция переливания крови, отделение переливания крови ОПК РОКБ (Канищево).

За первый день акции была собрана 91 доза донорской крови, сегодня донорами стали еще 104 человека.

Всего за 77 акций проекта «Река Жизни» собрано 12 490 доз донорской крови, каждая из которых может спасти трёх пациентов.

Следующая акция «Река Жизни – 78» пройдёт 11 и 12 апреля и будет приурочена к Всемирному дню гемофилии.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:35
Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»
18:32
Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи
17:38
В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся
17:29
Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области
17:23
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани
16:59
Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности
16:51
Пожилые рязанцы будут изучать английский язык
16:38
Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы
16:31
В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
16:25
Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих
Вся лента новостей
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
В компании сородичей
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы