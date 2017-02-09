В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77»

За два дня (8 и 9 февраля) было собрано 195 доз крови

Ее будут использовать при лечении в том числе онкобольных детей.

Акцию проводили Рязанское областное «Общество больных гемофилии», областная станция переливания крови, отделение переливания крови ОПК РОКБ (Канищево).

За первый день акции была собрана 91 доза донорской крови, сегодня донорами стали еще 104 человека.

Всего за 77 акций проекта «Река Жизни» собрано 12 490 доз донорской крови, каждая из которых может спасти трёх пациентов.

Следующая акция «Река Жизни – 78» пройдёт 11 и 12 апреля и будет приурочена к Всемирному дню гемофилии.