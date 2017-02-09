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09.02.2017, 15:26
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Общество
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До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области

Преступление произошло в Шацком районе. На телефонной линии у села Большое Агишево начались неполадки, и организация, обслуживающая эту линию, выяснила, что причиной сбоев стал разрыв, а часть проводов пропала. В это время участковые уполномоченные полиции получили информацию, что в один из пунктов приема вторсырья обратились два нетрезвых молодых человека. Они хотели реализовать медные провода, утилизированные кустарным способом. Вскоре полицейские выяснили, что именно эти провода были срезаны с опор телефонной линии, идущей к селу Большое Агишево. По месту жительства одного из злоумышленников полицейские обнаружили следы «обжига» проводов. Оказалось, к преступлению причастны четыре местных жителя в возрасте от 23 до 33 лет.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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№ 23 (5310) от
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