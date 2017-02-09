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09.02.2017, 15:32
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Общество
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Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской области

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, в первые дни февраля в Лашманском доме-интернате и в Вышинском психоневрологическом интернате прошла развлекательная программа «Кот Леопольд и его друзья».

Ее провела цирковая студия «Магик-шоу» (город Ковров Владимирской области). Во время представления были показаны различные фокусы, «Шоу мыльных пузырей». Не обошлось без выступления клоунов и дрессированных животных.

По мнению специалистов, подобные праздники развивают у проживающих активность и вносят разнообразие в их повседневную жизнь.

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№ 23 (5310) от
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