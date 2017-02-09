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09.02.2017, 15:39
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Спорт
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В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»

«Круглый стол», посвященный реализации программы Олимпийского комитета России, состоялся в ледовом дворце спорта «Олимпийский»
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
Фото: Вячеслав Астафьев.

В разговоре принимали участие официальный представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, президент Олимпийского совета Рязанской области Виктор Попков, представители спортивных клубов Рязанской области – лауреаты программы «Олимпийская страна» – школы №31 и 64 города Рязани, спортклубы «Кристалл» из Сасова и «Спектр» из Касимова.

Официальный представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов подчеркнул значимость программы «Олимпийская страна» для развития физической культуры и массового спорта, создания условий для гармоничного развития детей и молодежи, увеличения количества потенциальных участников спорта высших достижений, сохранения и укрепления здоровья. Степанов также рассказал о тех проектах Олимпийского комитета России, которые в течение года будут реализованы в регионах.

По словам министра молодежной политики, физической культуры и массового спорта Татьяны Пыжонковой, в Рязанской области в настоящее время 33% жителей систематически занимаются физической культурой и спортом, развиваются 56 видов спорта, из низ 43 – олимпийских. Подготовкой спортивного резерва занимаются около 800 тренеров-преподавателей в 50 детско-юношеских спортивных школах и школах олимпийского резерва. Каждый четвертый ребенок вовлечен в занятия спортом.

Чтобы эти занятия были более продуктивными, на встрече школам и муниципалитетам, в которых созданы спортивные клубы лауреатам программы «Олимпийская страна», вручили сертификаты на приобретение спортивного оборудования.

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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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