Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 15:58
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Рязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

С 23 по 27 апреля в Новосибирске пройдет Всероссийский конкурс грации, спорта и таланта «Студентка России – 2017», сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области. Это своеобразный финал для всех студенческих конкурсов красоты, спорта, грации и таланта, проводимых на территории Российской Федерации.

В нем могут принимать участие студентки всех форм обучения (очная, вечерняя, заочная) и аспирантки высших учебных заведений Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Прием заявок на участие осуществляется до 16 апреля 2017 года.

Контактная информация: Брыкалова Анна Андреевна, директор агентства мероприятий «Art-Twins» тел.89139354546

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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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