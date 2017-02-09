На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурс

Областная общественно-политическая газета
22:31 МСК
Четверг
09 февраля 2017 года
№23 (5310)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукИностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции Рязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяПожилые рязанцы будут изучать английский язык Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсВопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиФокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиСупругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуВ Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям Рязанцев приглашают на катокРязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области В Рязани стартовал фестиваль игровых судов
Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 16:19
Просмотров: 134
Анонсы
Версия для печати

На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурс

Его победители получат отличные призы – абонементы в бассейн, на каток, в школу фитнеса и танцев!
Автор фото: Людмила Иванова | На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурс
Фото: Людмила Иванова.

Выиграть их просто. Для этого на «Лыжне…» нужно найти сотрудников «Рязанских ведомостей» (они будут в футболках с логотипом газеты) и сделать с ними селфи или обычные фото. Затем необходимо разместить эти фото в альбоме «Догони РВ – 2017» в группе издания «ВКонтакте» с хэштегом в описании #ДогониРВ. Победители будут определены в среду, 15 февраля, в 15.00: двое – по большинству «лайков» под фото, двое – путем случайного выбора. Учитываются «лайки» только от подписчиков группы газеты «ВКонтакте». Помните: селфи с нами полезно для здоровья!

Подробности фотоконкурса – в группе «Рязанских ведомостей» в соцсети «ВКонтакте».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:35
Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»
18:32
Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи
17:38
В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся
17:29
Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области
17:23
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани
16:59
Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности
16:51
Пожилые рязанцы будут изучать английский язык
16:38
Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы
16:31
В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
16:25
Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих
Вся лента новостей
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
В компании сородичей
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы