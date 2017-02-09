На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурс

Его победители получат отличные призы – абонементы в бассейн, на каток, в школу фитнеса и танцев!

Выиграть их просто. Для этого на «Лыжне…» нужно найти сотрудников «Рязанских ведомостей» (они будут в футболках с логотипом газеты) и сделать с ними селфи или обычные фото. Затем необходимо разместить эти фото в альбоме «Догони РВ – 2017» в группе издания «ВКонтакте» с хэштегом в описании #ДогониРВ. Победители будут определены в среду, 15 февраля, в 15.00: двое – по большинству «лайков» под фото, двое – путем случайного выбора. Учитываются «лайки» только от подписчиков группы газеты «ВКонтакте». Помните: селфи с нами полезно для здоровья!

Подробности фотоконкурса – в группе «Рязанских ведомостей» в соцсети «ВКонтакте».