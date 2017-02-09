На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого

Торжество, приуроченное к христианскому празднику Сретения Господня, пройдет в актовом зале Рязанского филиала Московского политехнического университета. Организаторы – отдел по делам молодежи Рязанской епархии – планируют провести танцевальный вечер в стиле «последнего бала царской России», который состоялся в 1903 году. Предполагается, что наряды участников будут выдержаны в традиционном русском стиле.

В программе вечера, помимо танцев, музыкальные номера: народные песни, русские романсы, классическая музыка. Бал будет сопровождаться демонстрацией старинных фотографий и иллюстраций на проекторе. Сообщается, что откроет вечер русский хоровод.

Участниками бала могут стать все желающие в возрасте до 35 лет. Помимо гостей из Рязани, на бал приедут и молодежные группы из районов области. На данный момент в спортивном зале Политехнического университета проходят танцевальные занятия по подготовке к балу. Посетить их можно по вторникам и четвергам в 19:00, а также по субботам в 13:30. При себе необходимо иметь сменную обувь.

Узнать дополнительную информацию о подготовке к балу и самом торжестве можно в группе отдела по делам молодежи Рязанской епархии ВКонтакте: https://vk.com/molod_v_ryazani. Бал состоится 15 февраля в 18:00.

Фото группы отдела по делам молодежи Рязанской епархии ВКонтакте