Областная общественно-политическая газета
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09.02.2017, 16:25
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Общество
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Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих

Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих

Свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла, жительница города Сасово Мария Степановна Строкова. С этой знаменательной датой поздравить ветерана Великой Отечественной войны пришли начальник отдела социальной защиты Галина Вавилкина и сотрудники администрации города Сасово Ирина Гриштакова и Ирина Холопова, которые вручили виновнице торжества подарок и официальное поздравление от Президента РФ и главы администрации города Сасово, в котором сказано: «Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Вами пройден долгий и непростой путь – это годы самоотверженного и упорного труда. На Вашу долю выпали тяжелые испытания, но Вы с честью их преодолели. Мы отдаем дань искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию». В сентябре 2016 года свой 90-летний юбилей отметил супруг юбилярши Виктор Алексеевич Строков.

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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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