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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 16:31
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Культура
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В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению

Автор фото: Вероника Шелякина | В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
Фото: Вероника Шелякина.

В областной библиотеке им. Горького состоялась презентация научных изданий: «Рязанский край в контексте русской литературы: очерки регионального литературоведения» и «Я. П. Полонский: творчество, судьба, эпоха». Книги представили авторы — доктор филологических наук, заведующая кафедрой литературы РГУ имени С.А. Есенина, лауреат премии академика И.И. Срезневского Анна Решетова и доктор филологических наук, профессор кафедры литературы РГУ Татьяна Федосеева.

В первом издании представлены материалы по литературному краеведению Рязанской области. В поле зрения оказались малоизвестные и малоизученные страницы истории отечественной литературной культуры: рязанские летописные и агиографические тексты Древней Руси, творчество С.П.Жихарева, В.П.Титова, рязанских купцов-мемуаристов, А.С. Новиков-Прибоя, А.И. Солженицына.

Во втором издании изучается включенность творческого наследия Я.П. Полонского в национальный контекст, решаются вопросы поэтического к жанрово-стилевого своеобразия творчества, анализируются размышления о судьбах России и ценностных ориентиров личности. В книге уделяется внимание вопросам изучения творчества поэта в средней школе.

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№ 23 (5310) от
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