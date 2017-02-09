Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы

Онлайн-фестиваль дружбы «Любовь к кино, любовь к России» проводится Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова. В нем участвуют студенты, магистранты, аспиранты и стажеры, изучающие русский язык как иностранный в вузах России и за рубежом. Шестой онлайн-фестиваль был посвящен российскому кино.

Финалистами Фестиваля стали 148 человек из 49 вузов и образовательных центров (40 российских и 9 зарубежных) из разных стран мира.

Заключительным этапом Фестиваля стал парад-презентация «Учитесь, мечтайте, снимайте кино!» в режиме онлайн. Студенты рязанского медуниверситета приняли участие в финале в двух номинациях, сообщает сайт вуза.

В итоге в категории «Инсценировка известного эпизода из российского кинофильма» выиграл студент 1 курса лечебного факультета РязГМУ Монэнэ Марлин Стеви ЖР. Он инсценировал эпизод из фильма «Операция Ы». В номинации «Исполнение знаменитой песни / мелодии из российского кинофильма» лучшей стала студентка 1 курса лечебного факультета Оласупо Оливафисае Оливатосин, которая исполнила песню «Старый клен» из кинофильма «Девчата». Лауреат фестиваля – студентка 1 курса лечебного факультета Менли Мередова. Она исполнила песню из фильма «Оттепель».