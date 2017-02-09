Пожилые рязанцы будут изучать английский язык

Занятия будут проходить два раза в неделю в институте иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина в рамках проекта «Университет третьего возраста»

Их на благотворительной основе проведут преподаватели и студенты старших курсов института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина, сообщает сайт вуза.

Понимая, что у рязанских пенсионеров разные цели и разная мотивация к изучению английского языка, педагоги и студенты-волонтеры будут учить пожилых людей общаться в различных коммуникативных ситуациях (знакомство, посещение магазина, путешествие, регистрация в отеле на отдыхе и т.д.). При этом наставники будут руководствоваться основными методическими принципами преподавания иностранных языков и использовать минимум языковых средств. Преподаватели рассчитывают, что так участники проекта будут лучше усваивать материал и, конечно, чувствовать себя на занятиях увереннее.