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Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 16:51
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Пожилые рязанцы будут изучать английский язык

Занятия будут проходить два раза в неделю в институте иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина в рамках проекта «Университет третьего возраста»
Пожилые рязанцы будут изучать английский язык

Их на благотворительной основе проведут преподаватели и студенты старших курсов института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина, сообщает сайт вуза.

Понимая, что у рязанских пенсионеров разные цели и разная мотивация к изучению английского языка, педагоги и студенты-волонтеры будут учить пожилых людей общаться в различных коммуникативных ситуациях (знакомство, посещение магазина, путешествие, регистрация в отеле на отдыхе и т.д.). При этом наставники будут руководствоваться основными методическими принципами преподавания иностранных языков и использовать минимум языковых средств. Преподаватели рассчитывают, что так участники проекта будут лучше усваивать материал и, конечно, чувствовать себя на занятиях увереннее.

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№ 23 (5310) от
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