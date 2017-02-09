Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что в отношении 27-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, с сентября 2015 по август 2016 года подозреваемый разместил в Интернете в одном из сообществ популярной социальной сети 30 изображений и 2 записи националистического толка, содержащие признаки экстремизма и направленные на формирование негативных чувств к лицам неславянской национальности. Кроме того, записи содержали враждебные и уничижительные высказывания, прямые призывы к насильственным действиям.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.