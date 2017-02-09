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09.02.2017, 17:23
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Экономика
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Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани

Совещание по этим темам прошло в правительстве Рязанской области. На территории региона процессы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности будут достигаться путем внедрения целевых моделей, о которых присутствующим главам муниципальных образований рассказал руководитель представительства Агентства стратегических инициатив ЦФО Дмитрий Абрамов.

Данные целевые модели посвящены вопросам качества регионального законодательства о механизме защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, получения разрешения на строительство и территориальное планирование, регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества и другим.

Внедрение этих инициатив будет осуществляться путем достижения определенного перечня факторов. К примеру, целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» включает в себя следующие задачи: развитие сельскохозяйственной кооперации, реализация образовательных программ, развитие имущественной поддержки, стимулирование спроса, развитие системы «одного окна».

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