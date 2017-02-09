Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани
Совещание по этим темам прошло в правительстве Рязанской области. На территории региона процессы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности будут достигаться путем внедрения целевых моделей, о которых присутствующим главам муниципальных образований рассказал руководитель представительства Агентства стратегических инициатив ЦФО Дмитрий Абрамов.
Данные целевые модели посвящены вопросам качества регионального законодательства о механизме защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, получения разрешения на строительство и территориальное планирование, регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества и другим.
Внедрение этих инициатив будет осуществляться путем достижения определенного перечня факторов. К примеру, целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» включает в себя следующие задачи: развитие сельскохозяйственной кооперации, реализация образовательных программ, развитие имущественной поддержки, стимулирование спроса, развитие системы «одного окна».
09 февраля 2017