Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области

Событие намечено провести 22 февраля в 11.00 на территории Сараевской средней школы.

Зрители смогут увидеть масштабное действо, пообщаться с реконструкторами, попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне, окунуться в эпоху трагедий и переживаний прошлого столетия.

Реконструкция проводится как дань памяти бойцам и командирам отдельного лыжного батальона 29-й гвардейской стрелковой дивизии, героически погибшим в феврале 1943 на подступах к городу Гжатску (ныне Гагарин) Смоленской области, всего в 180 километрах от Москвы.

Бой, в котором погиб лыжный батальон, – пример мужества и отваги солдат и командиров, защищавших в те годы свою Родину. Среди погибших лыжников были 19 уроженцев Рязанской области, двое из которых – жители Сараевского района Дмитрий Филиппович Овчинников и Андрей Владимирович Хабаров.