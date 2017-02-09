Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области

Областная общественно-политическая газета
22:31 МСК
Четверг
09 февраля 2017 года
№23 (5310)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола Рязанцев приглашают на катокВ Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоихРязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиВопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности В Рязани стартовал фестиваль игровых судов На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсИностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиВоенная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяРязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукПредставители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции Пожилые рязанцы будут изучать английский язык На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям 32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболу
Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 17:29
Просмотров: 101
Анонсы
Версия для печати

Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области

Событие намечено провести 22 февраля в 11.00 на территории Сараевской средней школы.

Зрители смогут увидеть масштабное действо, пообщаться с реконструкторами, попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне, окунуться в эпоху трагедий и переживаний прошлого столетия.

Реконструкция проводится как дань памяти бойцам и командирам отдельного лыжного батальона 29-й гвардейской стрелковой дивизии, героически погибшим в феврале 1943 на подступах к городу Гжатску (ныне Гагарин) Смоленской области, всего в 180 километрах от Москвы.

Бой, в котором погиб лыжный батальон, – пример мужества и отваги солдат и командиров, защищавших в те годы свою Родину. Среди погибших лыжников были 19 уроженцев Рязанской области, двое из которых – жители Сараевского района Дмитрий Филиппович Овчинников и Андрей Владимирович Хабаров.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:35
Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»
18:32
Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи
17:38
В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся
17:29
Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области
17:23
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани
16:59
Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности
16:51
Пожилые рязанцы будут изучать английский язык
16:38
Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы
16:31
В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
16:25
Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих
Вся лента новостей
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
В компании сородичей
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы