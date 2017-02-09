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09.02.2017, 17:38
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Общество
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В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся

Автор фото: Валентина Севостьянова | В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся
Фото: Валентина Севостьянова.

Конкурс проходил в два этапа по трем основным номинациям: проектно-конструкторская работа, мультимедийный и изобразительно-художественный проекты. Большой интерес вызвала и дополнительная номинация «За любовь к своей малой родине»

В конкурсе приняли участие ученики рязанских школ и студенты колледжей из Варских, Касимова и Сасова. Главная его задача – повысить мотивацию учащихся и студентов к выбору профессии, привить уважение к инженерному делу в строительной отрасли, расширить спектр знаний о специализациях и профилях.

Победители будут награждены дипломами, призами, учащимся будут начислены дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ.

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№ 23 (5310) от
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