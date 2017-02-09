Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи

19 февраля в 11 часов в спортивно-развлекательном центре «Семено-Оленинский» состоится спортивный праздник «Горы для всех!»

В его рамках дети с синдромом Дауна продемонстрируют свои успехи после курсов занятий по уникальной методике инновационной программы терапевтического спорта «Лыжи мечты», а родители и организаторы расскажут об эффективности реабилитации горными лыжами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект Рязанской региональной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» «Социальная адаптация и реабилитация посредством горнолыжного спорта по программе «Лыжи мечты» в этом году поддержан благотворительным фондом «Перспектива». За счет средств президентского гранта у двадцати д детей с синдромом Дауна появилась возможность бесплатно получать этот вид реабилитации.

В программе праздника показательные спуски с горы участников проекта, «Веселые старты» для детей и их родителей, катание на тюбинге, настоящая солдатская каша из полевой кухни, предоставленной РВВДКУ.

Праздник проводится по инициативе Рязанской региональной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» и спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинский».