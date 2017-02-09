Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи

Областная общественно-политическая газета
22:31 МСК
Четверг
09 февраля 2017 года
№23 (5310)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого Пожилые рязанцы будут изучать английский язык В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсРязанцы смогут создать модель телескопа на лекции Рязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению Рязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиСупругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоихИностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиВ Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяРязанцев приглашают на каток32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуВ Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукВ Рязани стартовал фестиваль игровых судов Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола
Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017, 18:32
Просмотров: 88
Общество
Версия для печати

Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи

19 февраля в 11 часов в спортивно-развлекательном центре «Семено-Оленинский» состоится спортивный праздник «Горы для всех!»

В его рамках дети с синдромом Дауна продемонстрируют свои успехи после курсов занятий по уникальной методике инновационной программы терапевтического спорта «Лыжи мечты», а родители и организаторы расскажут об эффективности реабилитации горными лыжами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект Рязанской региональной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» «Социальная адаптация и реабилитация посредством горнолыжного спорта по программе «Лыжи мечты» в этом году поддержан благотворительным фондом «Перспектива». За счет средств президентского гранта у двадцати д детей с синдромом Дауна появилась возможность бесплатно получать этот вид реабилитации.

В программе праздника показательные спуски с горы участников проекта, «Веселые старты» для детей и их родителей, катание на тюбинге, настоящая солдатская каша из полевой кухни, предоставленной РВВДКУ.

Праздник проводится по инициативе Рязанской региональной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» и спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинский».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:35
Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»
18:32
Благодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи
17:38
В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихся
17:29
Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области
17:23
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани
16:59
Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности
16:51
Пожилые рязанцы будут изучать английский язык
16:38
Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы
16:31
В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению
16:25
Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоих
Вся лента новостей
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
В компании сородичей
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы