Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»

Проект Общероссийского народного фронта приурочен к Году экологии и направлен на реализацию планов по охране окружающей среды. По словам координатора проекта, члена регионального штаба ОНФ Евгения Рыбакова, борьба с несанкционированными свалками станет одним из направлений работы 2017 года. «Интерактивная карта свалок» в этой работе станет главным помощником.

Электронный ресурс начал работать с 30 января текущего года во всех регионах страны. Неравнодушные к состоянию окружающей среды граждане могут зафиксировать обнаруженную несанкционированную свалку по адресу: www.kartasvalok.ru. Правила пользования – несложные. Зайдя по ссылке на ресурс, необходимо зарегистрироваться, загрузить фото или видео обнаруженной свалки. Точка сначала будет серой, а после модерации станет красной. Как только по отмеченной свалке будут приняты меры реагирования – точка поменяет цвет на желтый

Задача проекта – добиваться ликвидации несанкционированных свалок. В этом случае точка приобретет зеленый цвет.

К борьбе с незаконными свалками ОНФ планирует привлечь волонтеров и представителей местной власти.