Мечта сплетается с реальным

Работы рязанских участников всероссийского фестиваля «Уникум» показывают мир добрым и волшебным

–Я люблю фантастику и решила представить, каким может быть город будущего. Там обязательно должен быть летающий транспорт, необычные здания и много зелени! – делится Екатерина Родина.

Юной художнице из Касимова 14 лет, а серьезно заниматься рисунком и живописью она начала четыре года назад. Раскрывать таланты девочке помогает ее учительница – педагог Касимовской детской художественной школы Татьяна Гайдукова. Она учит Екатерину прорабатывать детали рисунков, внимательно относиться к композиции и цветам – и в результате получаются фантастические миры, где есть место и природе, и технологиям. Над вымышленной планетой нависают другие, в небе летают машины, а дома похожи на космические корабли – но море по-прежнему волнуется на закате, а человек и его пес провожают солнце на зеленом берегу. За картину «Мир моих грез» Екатерина Родина получила награду победителя регионального этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум».

В юбилейном, пятом фестивале приняли участие 75 юных художников со всей Рязанской области. Их работы выставлялись в «Артруме» в сентябре прошлого года. В итоге заявки семи победителей регионального этапа отправились в Москву, а одной девочке удалось стать финалисткой. Лидия Кусакина учится кружевоплетению в рязанской детской художественной школе №1. Вместе со своим педагогом Еленой Меркушкиной Лидия побывала на заключительном этапе «Уникума», который проходил в Санкт-Петербурге. Учительница и ученица побывали в музеях и океанариуме северной столицы, познакомились с другими юными дарованиями, а также приняли участие в мастер-классах фестиваля. Обо всем этом Елена Александровна и Лидия рассказали на церемонии награждения.

Победителей регионального этапа «Уникума» наградили преподаватели Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера Наталья Кобзева и Юлия Князева. Это ученицы художественных школ и школ искусств из Рязани, Скопина, Касимова и Кораблина. Педагоги, приехавшие в «Артрум» получать награды за своих учеников, отмечали: «Уровень работ наших воспитанников – ничуть не хуже всероссийского!». И это чистая правда: по итогам юбилейного «Уникума» был выпущен каталог работ победителей и призеров, и мастерство юных художников видно сразу. Наши земляки не только не отстают, но еще и запросто могут удивить Россию нестандартными творческими решениями, местными народными мотивами и уникальными техниками.

А в целом выставка участников «Уникума» – замечательный и трогательный калейдоскоп. Симпатичные керамические животные, нежные кружева, похожие на морозные узоры, яркие картины на ткани и всевозможная живопись – в каждом изделии видна большая и искренняя любовь ребенка к своей малой родине. Поэтому у героев картин – богатырей и колядующих крестьян, участников демонстрации и играющих детей – такие добрые и живые лица. У этих маленьких мастеров еще все впереди, но главное они уже поняли: главное – подмечать саму жизнь, но не переставать мечтать.

Выставка будет ждать посетителей до 25 февраля.