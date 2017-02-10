Штраф за проезд на «красный»
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали идею коллеги Ильи Бархатова отменить штрафы за проезд через стоп-линию в местах, где светофоры не оборудованы таймером обратного отсчета. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.
Аргументы депутатов: сейчас штраф составляет 800 рублей, протокол не составляется, доказательством совершения правонарушения является фиксация сигнала светофора. Однако сигналы светофора сменяются слишком быстро, а при плохой видимости могут быть плохо различимы. И если на светофоре нет электронного табло с обратным отсчетом времени, водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться до стоп-линии. Таким образом, без намерения нарушить Правила дорожного движения водитель может незначительно выехать за стоп-линию и получить штраф. Проект закона предполагает освободить водителя от административной ответственности за пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора в том случае, если место совершения правонарушения оборудовано системой фото- и видеофиксации, но не оборудовано светофором с обратным отсчетом времени. Вице-спикер Челябинского заксобрания Анатолий Брагин отметил, что законопроект большинством голосов одобрили ранее на заседании комитета по законодательству.
Действительно, существующие нормы вызывают много нареканий у водителей, – отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. – Думаю, мы сделаем правильно, если примем этот проект закона и внесем его в Госдуму.
Инициативу поддержали 52 депутата. Один воздержался.
Тема начала широко обсуждаться в федеральных СМИ. В частности, в эфире радиостанции «Вести FM» руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев согласился с доводами челябинских депутатов, но только в случае, если дело касается остановки у стоп-линии, а не проезда на «красный».
10 февраля 2017