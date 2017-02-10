Штраф за проезд на «красный»

Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали идею коллеги Ильи Бархатова отменить штрафы за проезд через стоп-линию в местах, где светофоры не оборудованы таймером обратного отсчета. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.

Аргументы депутатов: сейчас штраф составляет 800 рублей, протокол не составляется, доказательством совершения правонарушения является фиксация сигнала светофора. Однако сигналы светофора сменяются слишком быстро, а при плохой видимости могут быть плохо различимы. И если на светофоре нет электронного табло с обратным отсчетом времени, водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться до стоп-линии. Таким образом, без намерения нарушить Правила дорожного движения водитель может незначительно выехать за стоп-линию и получить штраф. Проект закона предполагает освободить водителя от административной ответственности за пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора в том случае, если место совершения правонарушения оборудовано системой фото- и видеофиксации, но не оборудовано светофором с обратным отсчетом времени. Вице-спикер Челябинского заксобрания Анатолий Брагин отметил, что законопроект большинством голосов одобрили ранее на заседании комитета по законодательству.

Действительно, существующие нормы вызывают много нареканий у водителей, – отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. – Думаю, мы сделаем правильно, если примем этот проект закона и внесем его в Госдуму.

Инициативу поддержали 52 депутата. Один воздержался.

Тема начала широко обсуждаться в федеральных СМИ. В частности, в эфире радиостанции «Вести FM» руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев согласился с доводами челябинских депутатов, но только в случае, если дело касается остановки у стоп-линии, а не проезда на «красный».