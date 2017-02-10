Кто создал автомобиль

Имя изобретателя теперь знают рязанские школьники

Официальным днем создания автомобиля считается 29 января – именно тот день, когда Карл Бенц впервые объявил миру о своем изобретении. Об истории первого автомобиля сотрудники ГИБДД рассказали учащимся школы №24 города Рязани. На занятии присутствовали активисты отрядов юных инспекторов движения разных возрастов из нескольких образовательных организаций.

Ребята посмотрели интересный фильм про создание автомобиля. Мальчишки и девчонки из отряда ЮИД рассказали про необычные транспортные средства (из шоколада, спичек и т.д.), созданные руками человека, про современные мотоциклы и автомобили различных марок.

В завершение встречи инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения провела для ребят викторину. Отличившихся школьников награждали световозвращающими элементами и закладками с памятками по соблюдению Правил дорожного движения.

Мероприятия для школьников, посвященные созданию первого автомобиля, прошли и в Касимовском, Рязанском, Ухоловском, Спасском, Ряжском, Шиловском районах области.