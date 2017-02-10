Не допустить возгорания

Безопасностью водителей озаботились сотрудники МЧС

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 г. Рязани ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждают водителей о том, чтобы были более внимательными при обращении с открытым огнем и нагревательными приборами при обогреве салона или двигателя.

Автомобиль в наше время является средством передвижения и в то же время источником повышенной опасности. При несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля риск его повреждения в результате пожара очень велик. Кроме того, возникает угроза жизни и здоровью водителя и пассажиров. Чтобы избежать нежелательных последствий, стоит запомнить несколько несложных советов, выполняя которые, можно сократить риск возгорания автомобиля.

Не оставляйте транспортное средство без присмотра, чтобы избежать поджога, особенно в темное время суток.

Не отогревайте двигатель с помощью паяльной лампы и других источников открытого огня.

При осмотре или ремонте автомобиля можно пользоваться переносной лампой, напряжением не более 12-36 вольт. Лампа должна быть закрыта специальной металлической сеткой.

Двигатель автомобиля содержите чистым, незамасленным. Некоторые автомобилисты моют двигатель бензином – вроде легче и быстрее. В результате такого «облегчения» сгорают не только машины, калеками становятся их хозяева. Вот почему мыть двигатель можно только моющими средствами. Это труднее, но сохранит и вашу жизнь, и ваш автомобиль.

Для защиты электросети автомобиля от перегрузок и короткого замыкания запрещается использование некалиброванных плавких вставок. Эксплуатация электропроводки автомобиля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией может явиться причиной короткого замыкания, в результате которого при пожароопасной концентрации паров бензина в двигательном отсеке пожар неизбежен.

Особое внимание следует уделить герметичности и исправной работе топливной системы.

Зачастую пожар возникает в двигательном отсеке, как во время запуска двигателя, так и во время движения автомобиля, что само по себе создает аварийную ситуацию на проезжей части. Для того чтобы быстрее справиться с огнем, необходим огнетушитель. Можно пользоваться двумя видами огнетушителей – углекислотным и порошковым.

Хранить огнетушитель рекомендуется в салоне автомобиля, удобном для водителя месте.

Чтобы не попасть в сводки пожарной охраны, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, и тогда ваша жизнь и ваш автомобиль будут в безопасности. Счастливого пути!