Вдруг – патруль, облава

Насколько эффективны рейды сотрудников ДПС с массовой остановкой транспорта

В Рязанской области регулярно проводятся рейдовые мероприятия с массовой остановкой транспортных средств с целью выявления водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. В прошедшую пятницу в вечернее время в Рязани проводилось мероприятие с массовой остановкой на Северной окружной дороге. В ходе мероприятия выявлялись грубые нарушения ПДД. В потоке транспортных средств был выявлен один случай управления в состоянии опьянения. Всего за выходные дни в области задержано 26 водителей в состоянии опьянения, в том числе 4 человека отказались от освидетельствования на состояние опьянения, 4 человека повторно сели за руль в состоянии опьянения – им теперь грозит уголовная ответственность.

По словам инспектора по пропаганде ОБ ДПС УМВД России по Рязанской области Александры Тюриной, такие широкомасштабные рейды будут продолжаться.