Нарушители наказаны

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подвело итоги рейдов по проверке деятельности легковых такси

В январе 2017 года в Рязани и районах области сотрудники отдела регулирования деятельности легковых такси регионального минтранса провели совместно с УМВД России по Рязанской области 16 рейдов. Проверяли правильность перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

В ходе рейда были выявлены нарушения. На нарушителей проверяющие составили протоколы об административных правонарушениях. Короче говоря, таксисты, допустившие нарушения, отделались небольшим штрафом.

За осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения составлено 17 протоколов (Рязань – 9, Рыбное – 3, Сапожок – 2, Скопин – 2, Касимов – 1). За управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси наказаны 4 водителя (Рязань – 2, Скопин – 2). За отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации – семнадцать (Рязань – 10, Рыбное – 3, Сапожок – 2, Скопин – 2).

В январе 2017 года законно своей деятельностью занималось 2546 таксистов. С начала действия закона, регламентирующего работу такси, лицензии на перевозку пассажиров в регионе получили 7511 человек, 4965 из них лицензии аннулировали.