В компании сородичей

Зимой многие звери и птицы стараются держаться сообща, сбиваясь для этого в стада и стаи.

В одиночку зимовать страшно, в коллективе же все невзгоды и тяготы зимы делятся на всех поровну, а значит, переносятся легче. Но главное – тут больше шансов

спастись от хищников. Враг, как бы он ни хитрил, общественным оком замечается издали, что позволяет вовремя опасное место покинуть. Все это дает надежду благополучно дотянуть до весны.

Лоси большую часть года скитаются по лесу в одиночку. Однако зимой, особенно в период многоснежья, скитальцы собираются в стада по 10 – 15 голов и уединяются на постой в кормных местах низинного леса. В это время основная пища лосей – хвоя молодых сосенок, кора осины, молодая древесная поросль. Уважают лоси и лишайники, растущие на стволах деревьев. Вся еда находится рядом. Если зверей не тревожат (волки, браконьеры), они пребывают в затворничестве до весны, ведя тихую, размеренную жизнь.

Лосихи с подросшими лосятами «мужских постоялых дворов» избегают, они устраивают свои зимовальни, где также втихомолку проводят снежную зиму. Соблюдаемое безмолвие и осторожность позволяют зверям не быть обнаруженными хищниками. Треск сучьев и суету затворников могут «запеленговать» волки, и тогда беды не миновать. Эти хищники зимой тоже объединяются в стаи, зная, что коллективная охота наиболее эффективна. Нападение на затворников у них отработано до мелочей. Первым делом серые стараются посеять панику, чтобы во время преследования стадо рассыпалось на мелкие группы. Как только это происходит, у преследователей появляется возможность завалить на обед отставшего от собратьев беглеца. Лось, конечно, грозный и сильный зверь, в других условиях волку взять его не так-то просто. Но в глубоком снегу, проваливаясь по грудь, лесной великан быстро выбивается из сил и становится беспомощным. Волки же, животные не столь тяжелые, на снегу проваливаются меньше, поэтому у беглеца-тяжеловеса шансов на спасение практически нет.

В суровое время года объединяются в стаи и многие птицы. В лесу чаще встречаются компании, состоящие из разноликих кочевников. Это синицы – обыкновенная, лазоревка, гаичка, а также поползни, пищухи и дятлы. Часто к лесным странникам присоединяются и корольки – самые мелкие представители наших птиц. Их вес всего пять-шесть граммов. Скитаясь по лесу в поисках корма, корольки слабеньким голосочком «ци-ци» извещают собратьев о своем местонахождении, дабы не отстать от стаи. Компании лесных скитальцев невеликие, обычно состоят из двух-трех десятков птиц. Тогда как вороны, галки и некоторые оставшиеся в местах гнездования грачи нередко образуют совместные стаи, достигающие нескольких тысяч птиц. Огромную армию зимовщиков можно увидеть на южной окраине Рязани в районе свалки, где пернатых привлекают пищевые отходы со стола человека. Казалось бы, еды вдоволь – живи и наслаждайся жизнью. Однако зимовка воронья – не сплошь благодать. К такому «колхозу» птиц не остаются равнодушными хищники. Особенно тут преуспевают ястребы-перепелятники и тетеревятники. И те и другие предпочитают «взимать дань» на пути следования пернатой армады из мест ночевок к свалке и когда насытившиеся зимовщики возвращаются назад. Нападения совершаются в воздухе. Никто не чувствует себя в безопасности и на самой свалке. Тут разбойничают хори и горностаи. Специализируясь на мышевидных грызунах, наземные хищники не чураются нападать и на птиц.

Коротать зиму в компании сородичей предпочитают и некоторые виды сов. В морозные дни особенно льнут друг к другу ушастые совы. Названы они так потому, что на голове у них имеются длинные пучки из перьев, напоминающие уши. Их основной корм – мыши и полевки. Но в снежные зимы охота на них становится затруднительной. Дело в том, что в такие зимы грызущая мелкота на поверхность снега не выходит, а добирается до кормов по проделанным под толщей сугробов коридорам, обрекая своих врагов на голод. Странствуя в поисках легкой жизни, ушастые охотники останавливают свой выбор на зерноскладах и животноводческих фермах, вблизи которых кучится мышиная братва, привлеченная дармовой пищей. Интересуют соискателей мышей и свалки, где грызуны тоже благоденствуют. Облавы совершаются в сумерки и ночью, а с рассветом охотники удаляются в близлежащие лесопосадки и опушки лесов с наличием в них хвойных деревьев и там, скрываясь в гуще веток, дремлют до вечера. Если сов не тревожить, они позволяют человеку приблизиться на расстояние нескольких шагов, при соблюдении осторожности, разумеется. Это дает возможность фотографировать сидельцев крупным планом.

В минувшую субботу мне позвонил биолог Евгений Андреевич Горюнов и сообщил о том, что в одной из лесопосадок неподалеку от городской свалки устраиваются на отдых большим числом ушастые совы. Об этом поведала его знакомая любительница природы Елена Викторовна Валова, посчитав нужным место это показать. Председательствуя в Рязанском отделении Союза охраны птиц России, Евгений Андреевич много лет отмечает зимние концентрации редких для нашего региона зимовщиков. Предложение принять участие в учете ушастых зимовщиков я принял с огромной радостью. Составить компанию в этом мероприятии также пожелала инженер-лесопатолог Центра защиты леса Рязанской области Ольга Валерьевна Натальская – большой знаток птиц и маститый фотограф.

И вот наш невеликий отряд, проваливаясь по колено в снегу, приблизился к группе елок, среди которых особо выделялись две рядом растущие высокие и необычайно густые туи. О присутствии в них сов свидетельствовала стая из полутора десятка ворон. Их возмущенные голоса и нервозность выражали протест против ненавистной им компании, «запеленгованной» в их владениях. И хотя ушастые совы – величиной с курицу, увидеть их среди густых ветвей было не так-то просто. Только благодаря пристальному осмотру в бинокль, позволявшему «ощупывать» чуть ли не каждую хвоинку, мы двух сов, а точнее, их мордашки с выпученными на нас глазами, заметили. Щелчки фотокамер глазастых «фотомоделей» настращали, и они в сопровождении горластых ворон удалились в группу елей. Но каково же было наше удивление, когда, подойдя вплотную к деревьям, мы спугнули еще примерно полтора десятка птиц, о которых даже и не подозревали. Подобная картина наблюдалась и в двух соседних елках. Там тоже увидеть смогли только одну птицу, а вспугнули около десятка. Знатные маскировщики!

И еще зимовка птиц, которая нас порадовала и удивила. После учета сов, днюющих возле свалки, мы сочли нужным побывать в деревне Стенькино, что примерно в пятнадцати километрах от Рязани. Там совы тоже зимуют. И мы их увидали. Они дремали на елях, высившихся рядом с домами. Привыкшие к людям, ушастые сидельцы оставались на месте, даже когда мы приблизились к деревьям вплотную. Сов, похоже, забавляло то, как фотографы в поисках нужной композиции то приседали на колени, то поднимались, а то вставали на заваленную снегом садовую ограду и, скособочившись, строчили фотокамерами. Когда еще такое представление увидишь?!

Сделав пометку в блокноте, мы было направились к оставленной у дороги машине, чтобы уехать. Но, увидав на клене стайку птиц, замерли от удивления. Кольчатые горлицы! Вот это удача! А удивиться было чему. Родина кольчатой горлицы – страны Южной Азии. В результате непонятной для ученого мира мощной волны экспансии она заселила все среднеазиатские и западные страны, включая Прибалтику и Украину. Для нашей страны она представляет огромную редкость, хотя в некоторых регионах в течение нескольких лет отмечалась на гнездовании. В нашей области птица эта стала встречаться с середины семидесятых годов прошлого века. Соседствуя с человеком, кольчатая горлица у себя на родине ведет оседлый образ жизни, у нас же холода обязывают ее откочевывать в места, где теплее. В последние годы этих птиц у нас никто не встречал, и орнитологи посчитали, что, возможно, кольчатая горлица исчезла. А тут – два с половиной десятка голов сразу, да еще зимой. Нашего любопытства птицы не выдержали и, шумно вспорхнув, скрылись за стеной деревьев. От местных жителей мы узнали, что тут редкости они не представляют, видят их часто. На территории элеватора, куда нам посоветовали заглянуть, мы обнаружили их в обществе сизых голубей, привлекаемых туда оброненным зерном возле хранилищ и на обочинах дороги. Тут компания между перекусами устраивается на отдых на перекрытиях под навесом – тихо и хищники не донимают.

Вот такое неожиданное завершение получило наше воскресное мероприятие по учету редких зимовщиков.