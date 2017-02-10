80 лет Рязанской области

Столпцы на Проне

Село вошло в историю как самобытное и богатое поселение.

Первое упоминание о селе Столпцы встречается в XIII веке. Более достоверные сведения приводятся в грамоте 1567 года. В ней говорится: «Деревня Столпцы на реке Проне, при устье речки Итья, вотчина рязанского владыки, живут владычные бортники». По существующей легенде, основали его беглые свободолюбивые люди, не желавшие над собой никакой власти. Происходит его название от слова «столпиться». Но есть и другие версии.

Это был лесной край, где водились в старину медведи, олени, вепри. Жители добывали душистый мед диких пчел, ловили в озерах рыбу для рязанского архиепископа, занимались обжигом кирпича. Высокое его качество подтверждается тем, что дома, построенные из столпянского кирпича, стоят и поныне. В лугах еще встречаются ямы, где его обжигали. Уже тогда в селе работала просорушка, лавки, чайная, пекарня, колбасный цех. Имелись две школы – земская и церковно-приходская. В 1919 году в Столпянской волости образовалась партийная организация, начали действовать советы. Население с уважением отнеслось к новым учреждениям.

Сквозь игольное ушко – к благополучию

При Петре I в 1716 году купцы Кузьма и Панкрат Рюмины построили при деревне игольную фабрику и поселили здесь 200 работных людей. С той поры Столпцы стали не деревушкой, а селом. Много позже такая же фабрика была построена и в селе Коленцы Старожиловского района. Сообщается, что объем производства обеих фабрик был столь значительным, что «рязанских иголок с лихвой хватало для каждого россиянина и каждой россиянки». «Кроме этих двух игольных фабрик, не было тогда в России в течение ста лет других заведений подобного рода. И хотя они уступают в производстве английским фабрикам, имеют превосходство над баварскими и французскими», – писали газеты того времени.

Здание игольной фабрики в Столпцах сохранилось до наших дней и является замечательным рукотворным памятником знаменитому архитектору Василию Петровичу Стасову. По его проекту были построены фабричные корпуса и каменная церковь. Одноглавый, кубической формы Преображенский храм с Покровским и Дмитриевским приделами выполнен в стиле барокко. Богослужения в нем практически не прерывались, разве что на непродолжительное время после Великой Отечественной войны, когда кирпичным стенам потребовался капитальный ремонт.

– Столпянский храм выдержал самое тревожное время. Под его сводами действительно происходило спасение душ, – рассказывает нынешний глава сельской администрации Николай Николаевич Самофал. – Но сегодня и сам храм нуждается в спасении. Со своей стороны мы стараемся влиять на ситуацию: безвозмездно возвращаем храму здание, в котором когда-то была церковно-приходская школа, но реконструкция храма требует огромных вложений.

Несмотря на это, храм Преображения Господня в селе Столпцы продолжает работать. Работники щелковского Дома культуры совместно с администрацией сельского поселения, настоятелем храма иеромонахом Алексеем проводят рождественские праздники для детей. Есть задумка организовать при храме воскресную школу.

Издревле Столпцы славились на всю округу ярмарками, на которых можно было любой товар выгодно продать или купить. Эта традиция продолжалась вплоть до 70-х годов ХХ столетия.

– С раннего утра в Столпцы съезжались торговые люди, и каждый со своим товаром. В тридцатые годы девятнадцатого столетия ярмарки проходили на Преображение и Покров, а двумя десятилетиями позже – на Троицу. Купцы наперебой предлагали мясо, рыбу, табак, яблоки, зерно, семечки, творог и многое другое, чем испокон веков славился этот край. В отдельном ряду торговали валенками, на изготовление которых местные умельцы тратили немало сил и времени. Мастерство валяния из шерсти передавалось из поколения в поколение. Делали их чуть ли не в каждом доме, всяких размеров, начиная с крохотных для самых маленьких детей. Продажа валенок для многих была единственным семейным доходом, средством пополнить бюджет, вырастить детей, построить дом, – рассказывает местный житель, преподаватель Столпянской средней школы Виктор Афанасьевич Тарарышкин. – В это же время между рядами сновали местные мальчишки, предлагая торговым людям испить чистой воды, поскольку во время торга они не отлучались от своих мест даже на обед. И лишь после, накормив лошадей, они собирались в местном шинке и позволяли себе пропустить стаканчик-другой горькой. Все происходило мирно и степенно. На ярмарку приезжали торговые люди из больших городов, налаживали, как бы сегодня сказали, деловые контакты. В купеческой среде тогда высказывалась идея построить к Столпцам железную дорогу. Но ей не суждено было сбыться. Иногда среди купцов слышалось выражение «немилая тавожа». Это было самое ругательное слово. Что оно означало, сегодня объяснить никто не может, но совершенно точно, в нем выражалось недовольство теми или иными действиями.

Нередко здесь происходили кулачные бои, что называется, стенка на стенку. Столпянские шли на татаркинских или на муняковских. Эти деревни находились на небольшом расстоянии от Столпцов. Обычно это случалось на Масленицу. Правила кулачного боя четко выполнялись, а побеждали действительно самые сильные и ловкие. Со временем торговые ряды на площади опустели, промысел валяния валенок оказался невостребованным. И, как говорит Виктор Афанасьевич Тарарышкин, сегодня он практически полностью утрачен. Мастера-валяльщики, среди которых были и женщины, долго не жили – слишком тяжелая и вредная для здоровья была эта работа. Вместо валенок появилась теплая кожаная обувь и такая же одежда. В свое время в Столпцах была мастерская по пошиву обуви, верхней одежды, и многие тогда щеголяли в кожаных куртках и сапогах.

Жители села Столпцы вместе со всеми пережили мятежное революционное время, годы Великой Отечественной войны. На фронт ушли 87 столпянцев, а вернулись 24. Об этом современникам напоминают два обелиска в центре села. Цветы у их подножия – это уважение к своим землякам, к истории села и напутствие будущему поколению.

Словно неведомая сила все время вела столпянцев по жизни, заставляя помнить о своем происхождении, традициях, об уважаемых людях. Добрыми словами вспоминают их сегодня. Это ветераны Великой Отечественной войны Николай Федорович Бухтин, Анна Павловна Хитрова, Михаил Федорович Розанов, Афанасий Павлович Тарарышкин, Григорий Васильевич Самсонов, Иван Васильевич Беляев, старейшая жительница села Роза Герасимовна Попова, главный врач больницы Лидия Дмитриевна Васильева, бывший директор школы Алексей Григорьевич Серегин, учительница Клавдия Ивановна Серегина, директор профтехучилища Надежда Васильевна Подгузова. Что ни имя, то история. Каждый оставил в этом селе частичку своей жизни и много добрых дел.

Эпоха Самофала

В памяти сельчан и имя Николая Ефимовича Самофала, председателя колхоза с громким названием «Россия», Героя Социалистического Труда, кавалера двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, медали «За трудовую доблесть». Сегодня на здании администрации колхоза «Шелковской» – так теперь называется это хозяйство, в честь знаменитого председателя и замечательного человека висит памятная доска.

Колхоз «Россия» был образован в 1959 году и все годы славился своими трудовыми достижениями. И сегодня это хозяйство одно из лучших в Старожиловском районе. Колхозники водили скот, выращивали хлеб, капусту, морковь, помидоры. Излишки везли в Москву. Первый председатель Николай Николаевич Семенов был грамотным руководителем. Он объединил в одно хозяйство небольшие слабые колхозы, расширил посевные площади, заложил сад. С его легкой руки началось в колхозе большое строительство.

Вот такое хозяйство принял Николай Ефимович Самофал. Ветврач по образованию, он поднимал колхоз, живя интересами людей и государства. При нем хозяйство перешло на денежную оплату, появилась современная техника, внедрена новая организация труда, двухсменная работа в животноводстве, действовала школа повышения мастерства. Ему принадлежит инициатива строительства автодороги. Был куплен автобус, в котором люди ездили в райцентр и на работу. Он добился того, чтобы сельчане имели возможность регулярно выезжать и в Рязань, и в столицу. Николай Ефимович продолжил на селе строительство и первым в Старожиловском районе провел в дома природный газ. Надо ли говорить, что при нем село буквально расцвело. А местные жители, вспоминая то время, говорят, что они жили, «как при коммунизме».

Со временем село Столпцы стало не центральной усадьбой, а отделением колхоза. Сам же председатель с семьей по-прежнему жил в этом селе, всегда был на виду, в гуще событий. К нему шли и с добром, и с печалью. Нередко можно было видеть, как в шесть утра на крыльце дома председателя поджидали сельчане. Он умел слушать и всегда помогал. Николай Ефимович присутствовал на всех мероприятиях, которые тогда проводились, – вечера «От всей души», новогодние балы, выступления агитбригады на ферме, детские утренники и другие.

– В колхозе «Россия» в то время был создан замечательный хор, – вспоминает местный житель, аккордеонист Валерий Васильевич Мысюткин. – Инициатором его создания был Николай Ефимович. Вместе с женой Верой Васильевной он ходил на репетиции, сам прекрасно пел, подбирал репертуар, выступал на смотрах художественной самодеятельности, выделял средства для покупки сценических костюмов, музыкальных инструментов. Когда был построен новый Дом культуры, стал приглашать в колхоз именитых артистов из рязанских театров. Работала здесь и детская музыкальная школа, различные спортивные секции. Каким-то шестым чувством Николай Ефимович понимал, что не хлебом единым жив человек. Сельские жители очень нуждались в духовной пище. Он сделал все возможное, чтобы людям было интересно жить и работать в селе.

Председатель колхоза «Шелковской», депутат областной Думы Алексей Михайлович Серегин не раз вспоминал, как трудно, но интересно было работать с Самофалом. В то время Серегин был главным агрономом в хозяйстве. «Я учился у него принципиальности, терпению, умению выслушать и понять человека, поддержать». Николай Ефимович оставил после себя не только добрую память, но и хорошую экономическую основу для развития сельхозпредприятия. Столпянские жители в день памяти каждый год в знак благодарности приносят живые цветы к обелиску председателя. Одна из улиц поселения носит имя Николая Ефимовича Самофала.

Возвращение

В Столпцах сегодня постоянно проживают более 300 человек, летом – намного больше. Более половины населения – пенсионеры. Есть здесь средняя школа, в которой обучаются 116 ребятишек. В селе работают аптека, магазин, амбулатория – ровесница Октября. Года три назад именно в Столпцах снимали эпизоды фильма «Жизнь и судьба». Амбулатория (раньше сельская больница) для киношников служила декорацией времен войны. Давно нет в селе профтехучилища, в котором готовили ветеринарных фельдшеров и куда учиться приезжали из разных уголков Советского Союза. Со временем это училище переехало в райцентр Старожилово и сегодня имеет статус колледжа. Закрыли в Столпцах и почту, которая связывала жителей с другими регионами.

Глава администрации Столпянского сельского поселения сын Николая Ефимовича – Николай Николаевич Самофал. Бывший учитель, он стал хорошим управленцем, много внимания уделяет краеведению, заботится о комфортности проживания своих земляков, об их духовном развитии. Впервые за долгие годы в селе прибавляется детишек, а вот правонарушений регистрируется меньше. Николай Николаевич – руководитель известного детского ансамбля «Вербушка». Кстати, недавно ансамбль выступал в Скопине на первом Всероссийском конкурсе «Зимушка-зима» и стал лауреатом первой степени. Как говорит методист шелковского Дома культуры Ирина Ермаченко, он сам собирает детей на репетицию, выделяет транспорт, помогает работникам культуры организовывать различные праздники, тематические вечера, словом, он стал достойным преемником своего отца.

Сегодня во главе колхоза «Шелковской» – Сергей Владимирович Коврижкин. Он также продолжает дело своих предшественников и стремится следовать сложившимся традициям. Как он говорит, пока есть сельхозпредприятие, будет жить и село.

Хозяйство сегодня динамично развивается. Большая работа ведется по всем направлениям. Люди это видят и работают с добрым настроением.

Нынешний руководитель колхоза «Шелковской», как и его предшественники, старается грамотно организовать работу, внимательно относиться к людям, помогать им в трудную минуту. Из-за проблем с водоснабжением хозяйство несет огромные убытки, но продолжает выполнять свою социальную роль.

– Примечательно, что в последние годы в село стали возвращаться те, кто когда-то его покинул в поисках лучшей жизни. И не только люди, дожившие в городе до пенсионного возраста, но и относительно молодые, например, Алексей Аверин, Игорь Жигунов, Сергей Васин, – рассказывает Сергей Владимирович. – Мы такому возвращению очень рады. Это гарантия того, что село наше и дальше будет жить и развиваться.