Встать, суд идет!

В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов

Участие в открытии фестиваля игровых судов приняли заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, замминистра образования области Александр Кирьянов, председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова и ее заместитель Людмила Яковлева, ректор РИРО Андрей Кашаев, начальник управления судебного департамента России по Рязанской области Борис Высоцкий, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, Елена Сапунова напомнила, что проект «Знакомьтесь, судебная система России» существует с 2006 года. За 11 лет свои правовые знания повысили тысячи школьников не только Рязани, но и районов области. «23 сентября прошлого года между Рязанским областным судом и министерством образования региона было подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым проект вышел на новый организационный уровень», – отметила Елена Сапунова.

Елена Буняшина рассказала, что проект имеет важное значение в воспитании законопослушных граждан в регионе. «Мы проводили специальный мониторинг, интересовались судьбой ребят, в разные годы участвовавших в проекте «Знакомьтесь, судебная система России», – рассказывает Елена Ивановна. – Оказалось, многие из них выбрали юридические специальности в качестве будущей профессии, поступили в вузы, а некоторые уже применяют знания закона и права в работе». Елена Буняшина отметила, что, благодаря проекту, многие школьники могут изнутри понаблюдать за работой судов, принять участие в судебных разбирательствах, узнать тонкости работы служителей Фемиды. «Кроме того, проект формирует в детях нетерпимость к совершению преступлений и правонарушений, уверенность в неотвратимости наказания», – отметила Елена Буняшина. Фестиваль игровых судов открылся процессом, который представили ребята из Тумской школы №3 Клепиковского района. Ребята инсценировали разбирательство уголовного дела. На скамье подсудимых подросток, который по глупости совершил сразу два преступления – украл из дома женщины кошелек и поджег сарай. В результате оказался в суде, где ему могут назначить довольно серьезное наказание. Итог, конечно, не так суров. Ребенок урок усвоил и раскаялся, а те, кто побывал в роли защитников, судьи и, конечно, подсудимого, навсегда запомнили, что всякое преступление влечет наказание, и пообещали в жизни твердо следовать букве закона.