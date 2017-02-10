На страже безопасности Родины

В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина

Уроженец села Новобокино, старший лейтенант госбезопасности Иван Копенкин – один из легендарных руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной вой­ны. В 1941 – 1942 гг. руководимые им партизанские отряды, действуя на территории захваченных фашистами Полтавской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей, наносили огромный ущерб живой силе и технике противника.

Подвиги земляка не забыты жителями села Новобокино. Его имя носит школа (в которой уже много лет существует музей Ивана Копенкина и работает детский поисковый клуб «Патриот»), установлен памятник герою. Каждый школьник может рассказать о славной биографии односельчанина. Из года в год в день рождения героя в Новобокинской средней школе проходят торжественные мероприятия. На этот раз состоялась «линейка», на которой в члены клуба «Патриот» были приняты новые учащиеся. Памятные подарки получили сельчане и рязанцы, долгие годы собиравшие архивные материалы для музея. Также гости посмотрели концерт, подготовленный учениками школы, и возложили цветы к памятнику И.И. Копенкину.

Ну а жаркие баталии традиционного волейбольного турнира закончились победой команды Алексеевской средней школы. 2 и 3 места заняли, соответственно, сборные Новобокинской школы и села Напольное.