Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

девятилетней Полины. Сероглазая, светловолосая Полина – единственный ребенок в семье, но сейчас ее одинокая мама ограничена в правах. А это значит, что девочка имеет право на воспитание в другой семье. Полина – доб­рая и ласковая девочка. Она любит слушать сказки. Девочка открыта к общению, легко вступает в контакт со взрослыми людьми. Анкета № 30000143.

Ивану в ноябре прошлого года исполнилось шестнадцать лет. Кареглазый, темноволосый подросток был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама умерла. Иван – очень доб­рый, спокойный, общительный и отзывчивый человек. Он всегда с уважением относится к старшим, готов в любой ситуации пойти на помощь ровесникам. У него много увлечений: Иван увлекается компьютерными играми, играет в футбол, на «отлично» сдает все нормы ГТО. Анкета № 16000016.

Маленькому Ване прошлым летом исполнилось два годика. Мальчик был единственным ребенком в семье, но родители не справились с его воспитанием. Светловолосый, голубоглазый Ванечка – очень спокойный, добрый и отзывчивый мальчик. Он проявляет интерес к общению с детьми, любит бегать, прыгать, играть в подвижные игры со сверстниками. А еще он любит рисовать, рассматривать книжки и играть с машинками. Анкета № 6000011.

Алексею в октябре прошлого года исполнилось пятнадцать лет. Он не единственный ребенок своей матери, но одинокая мама Алексея ограничена в родительских правах. Это значит, что Алексей может жить и воспитываться в другой семье. Кареглазый, темноволосый подросток отличается очень спокойным характером. Алеша обладает обостренным чувством справедливости. Он хорошо физически развит, увлекается спортом, очень привязан к своим близким. Анкета № 14000020.

Александру в январе исполнилось шестнадцать лет. Он был не единственным ребенком в семье, но его отец умер, а мама дала письменное согласие на усыновление. Голубоглазый, светловолосый Саша – очень целе­устремленный и любознательный молодой человек. Он очень общителен, легко вступает в контакт с окружающими, имеет много друзей, среди которых пользуется авторитетом. Он любит добиваться поставленных целей. Среди увлечений Саши – футбол и волейбол. Анкета № 2000012.

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района