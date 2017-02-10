Областная общественно-политическая газета
08:46 МСК
Пятница
10 февраля 2017 года
№25 (5312)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области Пожилые рязанцы будут изучать английский язык Рязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукВ Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиНа «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурс32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуВ Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»Рязанцев приглашают на катокРязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола Военная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяРязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» В Рязани стартовал фестиваль игровых судов В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоихБлагодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжи
Главная страница / Новости Рязани и области
10.02.2017
Просмотров: 62
№25 (5312) |
Двадцать первая полоса
Ищу маму
Версия для печати

Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

02-08-14 девятилетней Полины. Сероглазая, светловолосая Полина – единственный ребенок в семье, но сейчас ее одинокая мама ограничена в правах. А это значит, что девочка имеет право на воспитание в другой семье. Полина – доб­рая и ласковая девочка. Она любит слушать сказки. Девочка открыта к общению, легко вступает в контакт со взрослыми людьми. Анкета № 30000143.

02-08-15 Ивану в ноябре прошлого года исполнилось шестнадцать лет. Кареглазый, темноволосый подросток был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама умерла. Иван – очень доб­рый, спокойный, общительный и отзывчивый человек. Он всегда с уважением относится к старшим, готов в любой ситуации пойти на помощь ровесникам. У него много увлечений: Иван увлекается компьютерными играми, играет в футбол, на «отлично» сдает все нормы ГТО. Анкета № 16000016.

02-08-16 Маленькому Ване прошлым летом исполнилось два годика. Мальчик был единственным ребенком в семье, но родители не справились с его воспитанием. Светловолосый, голубоглазый Ванечка – очень спокойный, добрый и отзывчивый мальчик. Он проявляет интерес к общению с детьми, любит бегать, прыгать, играть в подвижные игры со сверстниками. А еще он любит рисовать, рассматривать книжки и играть с машинками. Анкета № 6000011.

02-08-17 Алексею в октябре прошлого года исполнилось пятнадцать лет. Он не единственный ребенок своей матери, но одинокая мама Алексея ограничена в родительских правах. Это значит, что Алексей может жить и воспитываться в другой семье. Кареглазый, темноволосый подросток отличается очень спокойным характером. Алеша обладает обостренным чувством справедливости. Он хорошо физически развит, увлекается спортом, очень привязан к своим близким. Анкета № 14000020.

02-08-18 Александру в январе исполнилось шестнадцать лет. Он был не единственным ребенком в семье, но его отец умер, а мама дала письменное согласие на усыновление. Голубоглазый, светловолосый Саша – очень целе­устремленный и любознательный молодой человек. Он очень общителен, легко вступает в контакт с окружающими, имеет много друзей, среди которых пользуется авторитетом. Он любит добиваться поставленных целей. Среди увлечений Саши – футбол и волейбол. Анкета № 2000012.

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
Вячеслав Астафьев
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
За ними – будущее
Событие
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Анна Добролежа
Вести районов
Вести районов
Событие
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Вячеслав Астафьев
Событие
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
Вячеслав Астафьев
Акция
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
На 21-й кнопке
К двум десяткам общедоступных федеральных каналов прибавился обязательный региональный – ТКР
Димитрий Соколов
Читатель - газета
В плену болезни
Письмо от Светланы Шкапы пришло в нашу редакцию по электронной почте. В сообщении звучал буквально крик о помощи. Мы не могли не откликнуться и отправились к женщине в село Фроловское Сасовского района
Ольга Трубушкина
Читатель - газета
За отличную учебу и новые достижения
Читатель - газета
Пособия подросли
Читатель - газета
Другие правила
Актуально
Quo vadis, Америка?
Актуально
Исправительные работы за пальмовое масло
Роспотребнадзор подготовил поправки в Уголовный кодекс, чтобы защитить покупателей
Без барьеров
Свет внутри
Проблемы со зрением не помешали Антону Белоусову стать профессиональным пианистом
Вероника Шелякина
Культурная среда
Со вкусом жить не запретишь!
Потому что иначе в Любовниковской школе никак невозможно
Татьяна Банникова
Хронограф
Деятельное участие
В феврале исполняется 100 лет журналисту, писателю, краеведу А.В. Чечневой
Ирина Сизова
Дата
Певец, недолго прожил ты
Льва Мея современники считали виртуозом стиха
Ирина Сизова
Общество
Мир не без добрых людей
В нашем учреждении на социальном обслуживании состоит участник боевых действий Олег Викторович Колунтаев. Родился он в 1960 году в г. Сибай Башкирской АССР. С 1979 по 1980 гг. в составе советских войск воевал на территории ...
Спорт
Все – на «Лыжню России»
Старт самых массовых соревнований года состоится завтра в полдень
Вячеслав Астафьев
Спорт
Под крышей «Олимпийского»
С открытием Ледового дворца спорта в Рязани более успешными стали дела и у хоккеистов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Узоры на льду
Как в Рязани развивается один из самых грациозных видов спорта
Вячеслав Астафьев
Общество
Алые паруса «Ассоли»
Учащиеся детской школы искусств №5 города Рязани стали лауреатами Международного конкурса
Общество
Необъятный космос
В Рязанском музее путешественников открылась выставка астрофотографии
Общество
Тест на подлинность
Собственная информация
Земляки
Знакомый ваш, Сергей Есенин
На встрече актива Рязанского землячества обсуждались мероприятия, вошедшие в план работы в 2017 году
Земляки
Песни о столице и родном крае
Наши новости
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
Марина Шерфединова
Наши новости
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
Вячеслав Астафьев
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
Валентина Севостьянова
Встречи с природой
В компании сородичей
Иван Назаров
Путевой лист
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Кто создал автомобиль
Имя изобретателя теперь знают рязанские школьники
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Не допустить возгорания
Безопасностью водителей озаботились сотрудники МЧС
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Вдруг – патруль, облава
Насколько эффективны рейды сотрудников ДПС с массовой остановкой транспорта
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Нарушители наказаны
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подвело итоги рейдов по проверке деятельности легковых такси
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
На озере Сегденском
Александр Королев
Вернисаж
Мечта сплетается с реальным
Работы рязанских участников всероссийского фестиваля «Уникум» показывают мир добрым и волшебным
Татьяна Клемешева
№ 25 (5312) от
10 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
За ними – будущее
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы