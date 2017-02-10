Тернистый путь к звездам

В судьбе космонавта Александра Баландина было много ярких событий, которые ставили порой перед выбором

От принятого решения зависело многое, зачастую и сама жизнь.

Подготовка космонавтов длится несколько лет. Кроме необходимых технических знаний, интеллекта и отменного психофизического состояния, мне кажется, у них обостренное чувство Родины. И это не высокие слова – для каждого из них понятие Родина связано с детскими воспоминаниями, близкими людьми, родной природой. В Рязанском землячестве в Москве несколько космонавтов, каждый из которых – пример для подражания. Один из них – Александр Николаевич Баландин, заместитель председателя правления землячества.

Семнадцать лет назад, 27 ян­варя 1990 года, члены отряда космонавтов Анатолий Соловьев и Александр Баландин прибыли на Байконур для осуществления космического полета на орбитальном комплексе «Мир». 31 января из Москвы Александру сообщили, что у него родился сын, Алеша. 10 февраля – традиционный просмотр фильма «Белое солнце пустыни». 11 февраля – старт, 13 февраля – стыковка с ОК «Мир» и до 9 августа – работа на орбите. За полгода была практически полностью выполнена заданная программа полета: работа в интересах океанологии, астрофизики и атмосферы, биотехнологии и медицины, плавка кристаллов для электронной промышленности на новых установках. В эксперименте «Оранжерея» выращивали лук, редиску, пшеницу, орхидеи. Впервые в невесомости в международном эксперименте «Инкубатор» вылупились перепела. Среди множества целей экспедиции был монтаж и запуск в эксплуатацию «Кристалла» – нового модуля «Мира». Конечно, много работ было по профилактике, ремонту, дооснащению ряда систем станции.

Были и драматические моменты, которые возникли на участке выведения корабля на орбиту. Перед возвращением на Землю экипажу пришлось заняться ремонтом термоизоляции «Союза» и шлюза «Кванта-2». Ни Баландин, ни Соловьев не готовились специально к ремонтным выходам в космос.

17 июля 1990 года они совершили первый выход в космос, который занял 7 часов 16 минут – при штатном ресурсе скафандра не более 6,5 часа. Второй выход занял 3 часа 31 минуту. 3 августа на станцию прибыла смена и 9 августа, после 179 дней в космосе, Баландин и Соловьев благополучно приземлились.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1990 года за успешное выполнение программы полета и проявленные при этом мужество и героизм Александру Баландину присвоено звание Героя Советского Союза.

…В 1951 году молодой офицер Николай Максимович Баландин, выпускник Рязанского военного автомобильного училища, и его жена Нина Николаевна, закончившая Рязанский педагогический институт (оба, как и все их предки, уроженцы села Лесное Конобеево Шацкого района), по распределению приехали в город Фрязино Московской области. Здесь 30 июля 1953 года родился Александр Баландин.

Родина родителей стала для Саши близкой. Здесь он впервые услышал рассказы о войне своего дяди, старшего брата отца, танкиста, Героя Советского Союза Василия Максимовича Баландина, воспоминания среднего брата отца – Ивана Максимовича, простого пехотинца-пулеметчика, у которого удивленный Саша спрашивал: «Дядя Вань, а что это?» – и показывал маленьким пальчиком на рубцы шрамов от осколков мин и пуль.

Учился Саша хорошо. Интересно, в табеле по окончании школы значится: все предметы на «4», кроме двух: физкультура и астрономия – «5». В школе увлекся фантастикой: А. Казанцев (чего только стоит «Планета Бурь»), А. Беляев, А. Азимов, «Черное облако» Ф. Хойла и многие другие.

А вот студенческие годы, наверное, были лучшими в его жизни. Старейший технический вуз Союза – легендарная «Бауманка» оказалась отличной жизненной школой, давшей глубокие знания, умение работать и дружить. Университетские наставники учили студентов не формально, зачастую на собственном примере, относясь к студентам не как к «школярам», а как к своим младшим товарищам и коллегам.

После окончания МВТУ – распределение в НПО «Энергия», ранее Конструкторское бюро С.П.Королева, в отдел, руководимый В.Н. Кубасовым. Был направлен в группу, где готовились методисты для подготовки экипажей на корабли «Союз» и орбитальную станцию «Мир».

Здесь разрабатывали документы, инструкции по управлению кораблем на различных участках полета, по эксплуатации систем. Именно тогда Александр Баландин познакомился с практикой подготовки космонавтов, с реальными задачами полетов. В это время в СССР велись масштабные разработки по проекту многоразовой космической системы «Буран» (МКС «Буран»). Одновременно был объявлен набор в отряд космонавтов. Ему посчастливилось, что одним из его руководителей был легендарный летчик-испытатель №1, Герой Советского Союза Сергей Николаевич Анохин. Стаж работы инженера Баландина был еще невелик, чтобы подавать заявление в отряд космонавтов, но Анохин убедил его попробовать. Заявление, выездная медицинская комиссия, стационар, экзамены. Выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана со специальностью «Динамика полета и управление движением ракет и космических аппаратов» выдержал все это, и 8 декабря 1978 года 7 человек, в том числе и Александр Баландин, были зачислены в отряд космонавтов-испытателей.

Трое из семерки (М.Х. Манаров, А.И. Лавейкин, А.Н. Баландин) стали готовиться по программе МКС «Буран». Проектные работы, работа в цехах и на смежных предприятиях, тренировки, парашютные прыжки, полеты на невесомость, морские испытания, тренировки с погружением с аквалангами под воду и без них…

После завершения карьеры действующего космонавта Александр Николаевич Баландин работает на одном из российских предприятий. Но ему по-прежнему хочется, чтобы выпускники МВТУ им.Н.Э. Баумана (ныне МГТУ) были у всех на виду. Поэтому, когда ему, любителю-парашютисту, предложили прыгнуть с парашютом на Северный полюс, он не отказался. И в конце апреля 1997 года бауманец, выпускник кафедры баллистики и аэродинамики приземлился на Северном полюсе, еще раз доказав тем самым всем, и прежде всего себе, что Звезду Героя он носит неслучайно.

За минуты славы, точнее, упоения славой, заплатил он сполна здоровьем, годами тяжелейшего труда, не раз заглянув при этом смерти в глаза. Но этот труд, постоянно связанный с риском, и был для него самой жизнью. Все эти годы он оставался прекрасным семьянином, любящим своих детей, преданным другом. Александр Николаевич никогда не отказывался от приглашений встретиться со студентами, школьниками, собирающимися связать свою судьбу с космонавтикой, ракетной техникой.

Лев Лысенко,

заведующий кафедрой баллистики аэродинамики МГТУ им. Н.Э. Баумана, действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук и академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Президента РФ, доктор технических наук, профессор