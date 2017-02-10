Тернистый путь к звездам

Областная общественно-политическая газета
08:45 МСК
Пятница
10 февраля 2017 года
№25 (5312)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукВ Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции В Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяВ Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»Рязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»Рязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» В Рязани стартовал фестиваль игровых судов Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиБлагодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиСупругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоихВоенная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого 32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуИностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы Жителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности В Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсПожилые рязанцы будут изучать английский язык Рязанцев приглашают на каток
Главная страница / Новости Рязани и области
10.02.2017
Просмотров: 66
№25 (5312) |
Двадцатая полоса
Земляки
Версия для печати

Тернистый путь к звездам

В судьбе космонавта Александра Баландина было много ярких событий, которые ставили порой перед выбором
Тернистый путь к звездам

От принятого решения зависело многое, зачастую и сама жизнь.

Подготовка космонавтов длится несколько лет. Кроме необходимых технических знаний, интеллекта и отменного психофизического состояния, мне кажется, у них обостренное чувство Родины. И это не высокие слова – для каждого из них понятие Родина связано с детскими воспоминаниями, близкими людьми, родной природой. В Рязанском землячестве в Москве несколько космонавтов, каждый из которых – пример для подражания. Один из них – Александр Николаевич Баландин, заместитель председателя правления землячества.

Семнадцать лет назад, 27 ян­варя 1990 года, члены отряда космонавтов Анатолий Соловьев и Александр Баландин прибыли на Байконур для осуществления космического полета на орбитальном комплексе «Мир». 31 января из Москвы Александру сообщили, что у него родился сын, Алеша. 10 февраля – традиционный просмотр фильма «Белое солнце пустыни». 11 февраля – старт, 13 февраля – стыковка с ОК «Мир» и до 9 августа – работа на орбите. За полгода была практически полностью выполнена заданная программа полета: работа в интересах океанологии, астрофизики и атмосферы, биотехнологии и медицины, плавка кристаллов для электронной промышленности на новых установках. В эксперименте «Оранжерея» выращивали лук, редиску, пшеницу, орхидеи. Впервые в невесомости в международном эксперименте «Инкубатор» вылупились перепела. Среди множества целей экспедиции был монтаж и запуск в эксплуатацию «Кристалла» – нового модуля «Мира». Конечно, много работ было по профилактике, ремонту, дооснащению ряда систем станции.

Были и драматические моменты, которые возникли на участке выведения корабля на орбиту. Перед возвращением на Землю экипажу пришлось заняться ремонтом термоизоляции «Союза» и шлюза «Кванта-2». Ни Баландин, ни Соловьев не готовились специально к ремонтным выходам в космос.

17 июля 1990 года они совершили первый выход в космос, который занял 7 часов 16 минут – при штатном ресурсе скафандра не более 6,5 часа. Второй выход занял 3 часа 31 минуту. 3 августа на станцию прибыла смена и 9 августа, после 179 дней в космосе, Баландин и Соловьев благополучно приземлились.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1990 года за успешное выполнение программы полета и проявленные при этом мужество и героизм Александру Баландину присвоено звание Героя Советского Союза.

…В 1951 году молодой офицер Николай Максимович Баландин, выпускник Рязанского военного автомобильного училища, и его жена Нина Николаевна, закончившая Рязанский педагогический институт (оба, как и все их предки, уроженцы села Лесное Конобеево Шацкого района), по распределению приехали в город Фрязино Московской области. Здесь 30 июля 1953 года родился Александр Баландин.

Родина родителей стала для Саши близкой. Здесь он впервые услышал рассказы о войне своего дяди, старшего брата отца, танкиста, Героя Советского Союза Василия Максимовича Баландина, воспоминания среднего брата отца – Ивана Максимовича, простого пехотинца-пулеметчика, у которого удивленный Саша спрашивал: «Дядя Вань, а что это?» – и показывал маленьким пальчиком на рубцы шрамов от осколков мин и пуль.

Учился Саша хорошо. Интересно, в табеле по окончании школы значится: все предметы на «4», кроме двух: физкультура и астрономия – «5». В школе увлекся фантастикой: А. Казанцев (чего только стоит «Планета Бурь»), А. Беляев, А. Азимов, «Черное облако» Ф. Хойла и многие другие.

А вот студенческие годы, наверное, были лучшими в его жизни. Старейший технический вуз Союза – легендарная «Бауманка» оказалась отличной жизненной школой, давшей глубокие знания, умение работать и дружить. Университетские наставники учили студентов не формально, зачастую на собственном примере, относясь к студентам не как к «школярам», а как к своим младшим товарищам и коллегам.

После окончания МВТУ – распределение в НПО «Энергия», ранее Конструкторское бюро С.П.Королева, в отдел, руководимый В.Н. Кубасовым. Был направлен в группу, где готовились методисты для подготовки экипажей на корабли «Союз» и орбитальную станцию «Мир».

Здесь разрабатывали документы, инструкции по управлению кораблем на различных участках полета, по эксплуатации систем. Именно тогда Александр Баландин познакомился с практикой подготовки космонавтов, с реальными задачами полетов. В это время в СССР велись масштабные разработки по проекту многоразовой космической системы «Буран» (МКС «Буран»). Одновременно был объявлен набор в отряд космонавтов. Ему посчастливилось, что одним из его руководителей был легендарный летчик-испытатель №1, Герой Советского Союза Сергей Николаевич Анохин. Стаж работы инженера Баландина был еще невелик, чтобы подавать заявление в отряд космонавтов, но Анохин убедил его попробовать. Заявление, выездная медицинская комиссия, стационар, экзамены. Выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана со специальностью «Динамика полета и управление движением ракет и космических аппаратов» выдержал все это, и 8 декабря 1978 года 7 человек, в том числе и Александр Баландин, были зачислены в отряд космонавтов-испытателей.

Трое из семерки (М.Х. Манаров, А.И. Лавейкин, А.Н. Баландин) стали готовиться по программе МКС «Буран». Проектные работы, работа в цехах и на смежных предприятиях, тренировки, парашютные прыжки, полеты на невесомость, морские испытания, тренировки с погружением с аквалангами под воду и без них…

После завершения карьеры действующего космонавта Александр Николаевич Баландин работает на одном из российских предприятий. Но ему по-прежнему хочется, чтобы выпускники МВТУ им.Н.Э. Баумана (ныне МГТУ) были у всех на виду. Поэтому, когда ему, любителю-парашютисту, предложили прыгнуть с парашютом на Северный полюс, он не отказался. И в конце апреля 1997 года бауманец, выпускник кафедры баллистики и аэродинамики приземлился на Северном полюсе, еще раз доказав тем самым всем, и прежде всего себе, что Звезду Героя он носит неслучайно.

За минуты славы, точнее, упоения славой, заплатил он сполна здоровьем, годами тяжелейшего труда, не раз заглянув при этом смерти в глаза. Но этот труд, постоянно связанный с риском, и был для него самой жизнью. Все эти годы он оставался прекрасным семьянином, любящим своих детей, преданным другом. Александр Николаевич никогда не отказывался от приглашений встретиться со студентами, школьниками, собирающимися связать свою судьбу с космонавтикой, ракетной техникой.

Лев Лысенко,
заведующий кафедрой баллистики аэродинамики МГТУ им. Н.Э. Баумана, действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук и академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Президента РФ, доктор технических наук, профессор

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
Тест на подлинность
Собственная информация
Знакомый ваш, Сергей Есенин
На встрече актива Рязанского землячества обсуждались мероприятия, вошедшие в план работы в 2017 году
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
За ними – будущее
Событие
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Анна Добролежа
Вести районов
Вести районов
Событие
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Вячеслав Астафьев
Событие
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
Вячеслав Астафьев
Акция
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
На 21-й кнопке
К двум десяткам общедоступных федеральных каналов прибавился обязательный региональный – ТКР
Димитрий Соколов
Читатель - газета
В плену болезни
Письмо от Светланы Шкапы пришло в нашу редакцию по электронной почте. В сообщении звучал буквально крик о помощи. Мы не могли не откликнуться и отправились к женщине в село Фроловское Сасовского района
Ольга Трубушкина
Читатель - газета
За отличную учебу и новые достижения
Читатель - газета
Пособия подросли
Читатель - газета
Другие правила
Актуально
Quo vadis, Америка?
Актуально
Исправительные работы за пальмовое масло
Роспотребнадзор подготовил поправки в Уголовный кодекс, чтобы защитить покупателей
Без барьеров
Свет внутри
Проблемы со зрением не помешали Антону Белоусову стать профессиональным пианистом
Вероника Шелякина
Культурная среда
Со вкусом жить не запретишь!
Потому что иначе в Любовниковской школе никак невозможно
Татьяна Банникова
Хронограф
Деятельное участие
В феврале исполняется 100 лет журналисту, писателю, краеведу А.В. Чечневой
Ирина Сизова
Дата
Певец, недолго прожил ты
Льва Мея современники считали виртуозом стиха
Ирина Сизова
Общество
Мир не без добрых людей
В нашем учреждении на социальном обслуживании состоит участник боевых действий Олег Викторович Колунтаев. Родился он в 1960 году в г. Сибай Башкирской АССР. С 1979 по 1980 гг. в составе советских войск воевал на территории ...
Спорт
Все – на «Лыжню России»
Старт самых массовых соревнований года состоится завтра в полдень
Вячеслав Астафьев
Спорт
Под крышей «Олимпийского»
С открытием Ледового дворца спорта в Рязани более успешными стали дела и у хоккеистов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Узоры на льду
Как в Рязани развивается один из самых грациозных видов спорта
Вячеслав Астафьев
Общество
Алые паруса «Ассоли»
Учащиеся детской школы искусств №5 города Рязани стали лауреатами Международного конкурса
Общество
Необъятный космос
В Рязанском музее путешественников открылась выставка астрофотографии
Общество
Тест на подлинность
Собственная информация
Земляки
Песни о столице и родном крае
Наши новости
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
Марина Шерфединова
Наши новости
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
Вячеслав Астафьев
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
Валентина Севостьянова
Встречи с природой
В компании сородичей
Иван Назаров
Путевой лист
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Кто создал автомобиль
Имя изобретателя теперь знают рязанские школьники
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Не допустить возгорания
Безопасностью водителей озаботились сотрудники МЧС
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Вдруг – патруль, облава
Насколько эффективны рейды сотрудников ДПС с массовой остановкой транспорта
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Нарушители наказаны
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подвело итоги рейдов по проверке деятельности легковых такси
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
На озере Сегденском
Александр Королев
Вернисаж
Мечта сплетается с реальным
Работы рязанских участников всероссийского фестиваля «Уникум» показывают мир добрым и волшебным
Татьяна Клемешева
№ 25 (5312) от
10 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
За ними – будущее
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы