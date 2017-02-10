Знакомый ваш, Сергей Есенин

На встрече актива Рязанского землячества обсуждались мероприятия, вошедшие в план работы в 2017 году

По словам Максима Скороходова, ученого секретаря Есенинской группы Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, ярким событием в культурной жизни России 2015 года стал 120-летний юбилей со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина, чье творчество пользуется огромной популярностью и любовью.

– Достаточно сказать, что в этот год на родине Есенина в селе Константинове побывало более 300 тысяч человек. Не за горами очередной юбилей – 125-летие поэта, который планируется отметить не только яркими праздничными концертами, но и международной конференцией, книгами, конкурсами, поэтическими выступлениями. Мне кажется, надо уже начать разрабатывать программу к этому событию, сформировать рабочую группу из компетентных членов землячества, которую предложить в состав Всероссийской комиссии по празднованию юбилея, – считает Максим Скороходов.

Данное предложение было единогласно поддержано, после чего медалью землячества «Сергей Есенин» были награждены известные московские есениноведы, авторы издания «Сергей Есенин в экслибрисе» Вячеслав Меркулов и Сергей Трифонов.

Глеб Винокуров