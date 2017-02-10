Песни о столице и родном крае

На очередном заседании Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы было решено учредить межрегиональный конкурс «Поэты и композиторы «малой Родины» о Москве».

Учредитель конкурса – Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Конкурс проводится в целях продвижения имиджа столицы как культурно-исторического центра, воспитания у молодежи духа нравственности и уважения к Отечеству, формирования гражданско-патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, городу и стране. Предполагается, что победители конкурса выступят либо на День города Москвы, либо на традиционной встрече землячеств, которая проводится ежегодно в Измайловском кремле в сентябре.

Юрий Николаев